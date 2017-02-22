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Стали известны штрафы за единый расчет по взносам

22 февраля 157 просмотров

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ФНС назвала штрафы, которые грозят компаниям за несвоевременное представление единого расчета по страховым взносам.

Минимальный штраф равен 1000 руб. Его будут выписывать только тем компаниям, которые вовремя перечислили взносы в бюджет. В противном случае будет назначаться штраф в размере 5% от неуплаченной суммы взносов за каждый месяц полный или неполный месяц просрочки.

Максимальный штраф, который может быть назначен компании, равен 30% от неуплаченной суммы взносов (письмо от 30.12.2016 № ПА-4-11/25567).

Что касается блокировки счета за опоздание с единым расчетом по взносам, то пока такого основания нет в статье 76 НК РФ.

Единый расчет по страховым взносам в ФНС с 2017 года: пример заполнения

Подробнее про единый расчет по взносам читайте:

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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