Стали известны штрафы за единый расчет по взносам

ФНС назвала штрафы, которые грозят компаниям за несвоевременное представление единого расчета по страховым взносам.
Минимальный штраф равен 1000 руб. Его будут выписывать только тем компаниям, которые вовремя перечислили взносы в бюджет. В противном случае будет назначаться штраф в размере 5% от неуплаченной суммы взносов за каждый месяц полный или неполный месяц просрочки.
Максимальный штраф, который может быть назначен компании, равен 30% от неуплаченной суммы взносов (письмо от 30.12.2016 № ПА-4-11/25567).
Что касается блокировки счета за опоздание с единым расчетом по взносам, то пока такого основания нет в статье 76 НК РФ.
Подробнее про единый расчет по взносам читайте:
- Расчет по страховым взносам в ФНС 2017
- Расчет по страховым взносам 2017: образец заполнения
- Расчет по страховым взносам в ФНС за 1 квартал 2017 года: сроки
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