Что должно сходиться в годовых 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

После 3 апреля налоговики начнут сверять данные 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2016 год. Если найдут нестыковки, запросят пояснения. А еще могут выписать штраф – 500 руб. за каждый ошибочный отчет.

Чтобы этого не произошло, обязательно загляните в статью «Что с чем должно сходиться в годовых 2-НДФЛ и 6-НДФЛ». В ней мы на примерах показали, что с чем будет сверять налоговый инспектор.

Про 2-НДФЛ:

Про 6-НДФЛ:

Про бухотчетность и декларации: