Что должно сходиться в годовых 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

После 3 апреля налоговики начнут сверять данные 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2016 год. Если найдут нестыковки, запросят пояснения. А еще могут выписать штраф – 500 руб. за каждый ошибочный отчет.
Чтобы этого не произошло, обязательно загляните в статью «Что с чем должно сходиться в годовых 2-НДФЛ и 6-НДФЛ». В ней мы на примерах показали, что с чем будет сверять налоговый инспектор.
Про 2-НДФЛ:
- Образец заполнения новой справки 2-НДФЛ
- Как отправить в инспекцию справки 2-НДФЛ
- Срок сдачи справок в 2017 году
- Актуальный бланк формы 2-НДФЛ за 2016 год
- 2-НДФЛ за 2016 год: зарплата, премии, больничные, отпускные и выплаты ГПХ
Про 6-НДФЛ:
- 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года: сроки, бланк, образец заполнения
- Что с чем должно сходиться в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ
- Сроки сдачи 6-НДФЛ в 2017 году: таблица
- 6-НДФЛ 2017: примеры заполнения новой формы
- 6-НДФЛ за 2016 год: конкретные примеры заполнения
Про бухотчетность и декларации:
- Чем ваша годовая отчетность отличается от прежней
- Сдаем бухгалтерский баланс за 2016 год
- Минфин разъяснил, как составлять бухгалтерскую отчетность'2016
- Баланс при УСН за 2016 год
- Как заполнить сложные реквизиты в новой декларации по упрощенке
- Подсказки, которые помогут успешно отчитаться по имуществу
- Декларация по налогу на имущество организаций в 2017 году
- Три опасных показателя в декларации по прибыли
- Декларация по налогу на прибыль за 2016 год: новая форма, образец
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