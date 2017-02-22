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Что должно сходиться в годовых 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

22 февраля 1248 просмотров

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После 3 апреля налоговики начнут сверять данные 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2016 год. Если найдут нестыковки, запросят пояснения. А еще могут выписать штраф – 500 руб. за каждый ошибочный отчет.

Чтобы этого не произошло, обязательно загляните в статью «Что с чем должно сходиться в годовых 2-НДФЛ и 6-НДФЛ». В ней мы на примерах показали, что с чем будет сверять налоговый инспектор.

Про 2-НДФЛ:

Про 6-НДФЛ:

Про бухотчетность и декларации:

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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