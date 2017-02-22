Поможем сдать годовую отчетность

Все новое и сложное в отчетности за 2016 год мы разобрали в одном спецпроекте.
Сначала расшифруйте ребусы. В них шесть главных отличий этой годовой отчетности от предыдущей. После этого можно переходить к статьям по каждому отчету:
— прочитайте, что с чем должно совпадать в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ;
— узнайте, как чиновники из Минфина рекомендуют составлять бухгалтерскую отчетность на этот раз;
— посмотрите, что поменялось в декларациях по налогу на прибыль и по упрощенке;
— воспользуйтесь нашими подсказками, когда будете составлять декларацию по налогу на имущество.
А чтобы сотрудники из других отделов не отвлекали вас в марте, повесьте на дверь специальный плакат.
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