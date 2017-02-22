Подтверждение вида деятельности: какой ОКВЭД писать

ФСС рассказал, какой код ОКВЭД надо указывать в заявлении на подтверждение основного вида деятельности в 2017 году.

Сотрудники фонда отметили, что заявление и справка-подтверждение заполняются на основе данных за прошедший год.

Соответственно для определения тарифа взносов на травматизм на 2017 год в заявлении и справке-подтверждении следует указывать старые коды ОКВЭД (письмо ФСС от 08.02.2017 № 02-09-11/16-07-2827).

Напомним, представить документы в фонд для подтверждения основного вида деятельности нужно до 15 апреля 2017 года. И так как перенос сроков законодательством не установлен, бумаги нужно сдать не позже 14 апреля.

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