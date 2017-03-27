Подтверждение вида деятельности в ФСС: сроки сдачи и ОКВЭД

ФСС рассказал, в какие срови сдавать подтверждение вида деятельности в 2017 году и какой код ОКВЭД указывать в заявлении на подтверждение основного вида деятельности в 2017 году.

Заявление и справка-подтверждение заполняются на основе данных за прошедший год. Соответственно для определения тарифа взносов на травматизм на 2017 год в заявлении и справке-подтверждении следует указывать старые коды ОКВЭД (письмо ФСС от 08.02.2017 № 02-09-11/16-07-2827).

Что касается сроков, то ФСС их продлил. В 2017 году подтвердить основной вид деятельности можно 17 апреля. В этом году 15 апреля выпадает на субботу. Но в ФСС подтвердили, что в данном случае сроки переносятся на ближайший рабочий день. Поэтому бумаги можно сдать не позже 17 апреля, в понедельник (письмо от 8 февраля 2017 г. № 02-09-11/16-07-2827).

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