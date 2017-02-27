Авансы по «Платону» транспортный налог не уменьшают

Фирмы вправе сумму транспортного налога уменьшить на величину платы за вред автодорогам в систему «Платон». Как правильно произвести такой вычет, ФНС рассказала в письме от 03.02.2017 № БС-4-21/1990@.

Налоговики указали, что принять к вычету при исчислении транспортного налога можно плату в систему «Платон» только за фактические километры пути. Уменьшение транспортного налога на сумму авансовых платежей в систему «Платон» не допускается.

Напомним, размер вычета нужно подтвердить документально. Для этого следует запросить у оператора системы «Платон» отчет о зарегистрированных большегрузах и о поступившей плате за вред дорогам. Такой отчет можно получить дистанционно, через Интернет (письмо ФНС России от 26.08.2016 № БС-4-11/15777).

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