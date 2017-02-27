Новая декларация по прибыли за 2016 год: проверьте за четыре шага

Декларацию по налогу на прибыль за 2016 год нужно сдавать по новой форме. Чтобы избежать в ней ошибок, проверьте ее заполнение построчно за четыре шага.

Шаг 1. Исключите лишние разделы и проверьте обязательные

Начните с титульного листа и вспомогательных разделов. Последние нужно заполнять, только если по итогам отчетного периода есть что отражать в них. Не все листы или разделы обязательны.

Шаг 2. Проверьте показатели, которые учитывают по-особому.

Шаг 3. Убедитесь, что верно определили разницы по ПБУ 18/02.

Шаг 4. Решите, подавать ли уточненку, если нашли ошибку в сданном отчете

Также смотрите по теме:

Чтобы посмотреть все материалы Системы Главбух, попробуйте бесплатный доступ на три дня.