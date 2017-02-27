Новая декларация по прибыли за 2016 год: проверьте за четыре шага

Декларацию по налогу на прибыль за 2016 год нужно сдавать по новой форме. Чтобы избежать в ней ошибок, проверьте ее заполнение построчно за четыре шага.
Шаг 1. Исключите лишние разделы и проверьте обязательные
Начните с титульного листа и вспомогательных разделов. Последние нужно заполнять, только если по итогам отчетного периода есть что отражать в них. Не все листы или разделы обязательны.
- Раздел 1 – обязателен для всех;
- Лист 02 – обязателен для всех;
- Приложение 1 к Листу 02 – обязательно для всех;
- Приложение 2 к Листу 02 – обязательно для всех;
- Приложение 3 к Листу 02 – если есть данные;
- Приложение 4 к Листу 02 – если переносите убыток на будущее;
- Приложение 5 к Листу 02 – если есть обособленные подразделения;
- Приложение 6 к Листу 02 – для ответственного участника консолидированной группы;
- Лист 03 – если выплачивали дивиденды и проценты по государственным или муниципальным ценным бумагам;
- Лист 04 – если получали дивиденды и проценты по государственным или муниципальным ценным бумагам и налог не удержал налоговый агент;
- Лист 05 – если проводили операции с ценными бумагами или финансовыми инструментами срочных сделок;
- Лист 06 – только для негосударственных пенсионных фондов;
- Лист 07 – если получали целевое финансирование;
- Лист 08 – если корректировали базу по контролируемым сделкам;
- Лист 09 – если ваша организация – контролирующее лицо для контролируемой иностранной компании;
- Приложение 1 к декларации – если есть данные;
- Приложение 2 к декларации – если есть данные.
Шаг 2. Проверьте показатели, которые учитывают по-особому.
Шаг 3. Убедитесь, что верно определили разницы по ПБУ 18/02.
Шаг 4. Решите, подавать ли уточненку, если нашли ошибку в сданном отчете
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