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Новая декларация по прибыли за 2016 год: проверьте за четыре шага

27 февраля 459 просмотров

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Декларацию по налогу на прибыль за 2016 год нужно сдавать по новой форме. Чтобы избежать в ней ошибок, проверьте ее заполнение построчно за четыре шага.

Шаг 1. Исключите лишние разделы и проверьте обязательные

Начните с титульного листа и вспомогательных разделов. Последние нужно заполнять, только если по итогам отчетного периода есть что отражать в них. Не все листы или разделы обязательны. 

  • Раздел 1 – обязателен для всех;
  • Лист 02 – обязателен для всех;
  • Приложение 1 к Листу 02 – обязательно для всех;
  • Приложение 2 к Листу 02 – обязательно для всех;
  • Приложение 3 к Листу 02 – если есть данные;
  • Приложение 4 к Листу 02 – если переносите убыток на будущее;
  • Приложение 5 к Листу 02 – если есть обособленные подразделения;
  • Приложение 6 к Листу 02 – для ответственного участника консолидированной группы;
  • Лист 03 – если выплачивали дивиденды и проценты по государственным или муниципальным ценным бумагам;
  • Лист 04 – если получали дивиденды и проценты по государственным или муниципальным ценным бумагам и налог не удержал налоговый агент;
  • Лист 05 – если проводили операции с ценными бумагами или финансовыми инструментами срочных сделок;
  • Лист 06 – только для негосударственных пенсионных фондов;
  • Лист 07 – если получали целевое финансирование;
  • Лист 08 – если корректировали базу по контролируемым сделкам;
  • Лист 09 – если ваша организация – контролирующее лицо для контролируемой иностранной компании;
  • Приложение 1 к декларации – если есть данные;
  • Приложение 2 к декларации – если есть данные.

Шаг 2. Проверьте показатели, которые учитывают по-особому.

Шаг 3. Убедитесь, что верно определили разницы по ПБУ 18/02.

Шаг 4. Решите, подавать ли уточненку, если нашли ошибку в сданном отчете

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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