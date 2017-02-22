Новые ставки по упрощенке хотят ввести задним числом

В марте Госдума рассмотрит законопроект о новых ставках для упрощенки. Для объекта доходы планируют снизить ставку с 6 до 3 процентов. Для объекта доходы минус расходы — с 15 до 8 процентов.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам уже одобрил этот проект. Госдума рассмотрит его в марте. Если закон примут, новые ставки начнут действовать с 1 января 2017 года. Таким образом, их планируют ввести задним числом. А значит, если к тому времени компания успеет перечислить авансовый платеж, надо будет пересчитать его в меньшую сторону. Переплату можно зачесть в счет будущих платежей.

За регионами хотят оставить право снижать ставку:

по объекту доход – до 1 процента,

по объекту доходы минус расходы – до 3 процентов, сейчас ставку могут снизить всего до 5 процентов.

Кроме того, планируется увеличить лимит доходов со 150 до 400 млн. руб., а максимальную численность работников — со 100 до 150 человек.