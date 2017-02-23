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Чиновники впервые разъяснили, как сдавать новый расчет по взносам

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10 статей, которые спасут вас от ошибок в работе

23 февраля 45 просмотров

Новости по теме

Предлагаем Вам полезную подборку статей, которые пользуются популярностью среди Ваших коллег. Подсказки, образцы, разъяснения экспертов помогут сэкономить время и избежать досадных ошибок в отчетности и текущей работе.

1. Новые ошибки в платежках по взносам — как исправить и не совершать

По итогам января с платежками по взносам случилась повальная путаница. Инспекторы выделили пять самых частых ошибок. Делимся с вами, чтобы вы не допустили их при расчетах за февраль.

2. Стало дорого пренебрегать пояснениями, которые требует ИФНС

Стало опасно игнорировать на камералках требования, в которых налоговики просят пояснить отчетность. А пояснения по НДС инспекторы теперь принимают только через интернет. Подробности — в статье.

3. Как вести новые карточки по взносам — главные правила в картинках

В этом году компании и предприниматели по-прежнему обязаны вести учет выплат в пользу работников и новых взносов. Но как именно, пока нигде не сказано. Мы сформулировали пять правил.

4. Четкие сроки, в которые требуется удерживать и перечислять НДФЛ

У бухгалтера велик риск пропустить день уплаты НДФЛ в бюджет. Ведь в кодексе не одна, а две даты для перечисления налога. Ошибка может привести к недоимке, пеням и штрафу, а также к ошибкам в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Здесь - удобная таблица сроков по всем выплатам.

5. 20 причин, по которым у компании заблокируют счета

С этого года у инспекций появилось больше поводов блокировать счета компаниям, к примеру, за опоздание с отчетностью по новым взносам. А банки продолжают играть роль контролеров и отключают Клиент-Банк за подозрительные операции.

6. Что должно сходиться в годовых 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

После 3 апреля налоговики начнут сверять данные 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2016 год. Если найдут нестыковки, запросят пояснения. А еще могут выписать штраф – 500 руб. за каждый ошибочный отчет. Смотрите, что с чем будет сверять налоговый инспектор.

7. С каких суточных теперь надо платить взносы

С 2017 года действуют новые лимиты по суточным. Если их не учесть в расчетах, можно получить штраф. Чтобы этого не произошло, загляните в нашу статью.

8. Бухгалтерские справки, которые защитят Вас от штрафов и ошибок в учете

В статье Вы найдете 10 исчерпывающих образцов бухгалтерских справок, которые нужны в работе каждый день.

9. С 1 февраля считайте пособия по-новому

Все работодатели теперь должны платить работникам пособия в повышенном размере. Чтобы Вам было проще сориентироваться, в статье мы привели новые и прежние значения и на примерах показали, как рассчитать пособия.

10. Три опасных показателя в декларации по прибыли

По налогу на прибыль чиновники ввели новую декларацию, а законодатели изменили ставки и некоторые правила расчета. Подробности – в статье.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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