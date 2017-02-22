Российская и международная отчетность: как избавиться от двойного учета

Готов новый федеральный стандарт бухучета (ФСБУ) «Основные средства». Еще два ФСБУ на очереди в Минфине: «Запасы» и «Нематериальные активы». Почти утвержден и проект изменений в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Следующим на сайте Минфина России появится проект стандарта «Аренда».

Система Главбух вместе с журналом «Главбух» собрали специалистов Минфина и главбухов крупных предприятий на Главбух Клубе, чтобы обсудить, как новые федеральные стандарты избавят бухгалтеров от двойного учета уже к концу 2017 года. Взвесили все плюсы и минусы.

Как Минфин сблизит российский и международный учет

Различия между ФСБУ и действующими ПБУ будут значительные. Об этом всех практиков предупредил Игорь Сухарев, начальник отдела методологии бухгалтерского учета и отчетности Минфина России.

К примеру, ФСБУ «Основные средства» изначально полностью строили на базе МСФО. В ходе обсуждения часть российских норм решили в нем оставить. Тем не менее определять сроки полезного использования, начислять амортизацию и обесценивать стоимость имущества в рамках ФСБУ придется иначе, в разрез с нынешними правилами российского учета. Смотрите полное сравнение РСБУ и проектов новых ФСБУ >>>

Из нового в сфере МСФО: в марте 2017 года выпустят стандарт по страхованию. В апреле 2017 года выходят новые Концептуальные основы. Список российских компаний с госучастием, которые обязаны составлять консолидированную отчетность по МСФО, хотят пополнить.

Что предлагают практики

Решение 1. Максимально сблизить учетные политики по РСБУ и МСФО

Советует: Денис Догданов, директор по аудиту компании «Бейкер Тилли Россия»

В учетных политиках можно установить те принципы учета, которые действуют и в РСБУ, и в МСФО. Например, есть в РСБУ и не противоречат МСФО. Или, наоборот, есть в МСФО и не противоречат РСБУ. Для тех различий, которые устранить не получится, нужно разработать принципы, как отразить эти разницы в отчетности. Особое внимание стоит уделять способам учета основных активов компании, которые отличаются в разных сферах бизнеса. Например, у производственных компаний это основные средства, запасы, выручка, затраты.

Решение 2. Автоматизировать управленческий и МСФО-учет на базе бухгалтерского

Советует: Виктор Шапкин, кандидат экономических наук, финансовый директор компании «Л`Этуаль»

Чтобы уйти от ручной трансформации отчетности и расхождений между управленческой и бухгалтерской отчетностью, можно сделать следующее:

Проанализировать, как каждая хозяйственная операция отражается в трех видах учета, и определить разницы, которые можно устранить. Завести дополнительную аналитику для учета Составить управленческий и МСФО – план счетов – параллельные планы счетов для разных видов учета. Прописать типовые операции бухучета и как их переложить на управленческий и МСФО-учет. Описать корректировки и загрузить их в систему БИТ-финанс.

Когда метод трансформации не подходит, можно выбрать параллельный учет на базе меппинга статей бухгалтерского и управленческого учета. Обычно компании ведут учет на базе своих платформ, а общая информация стекается в зеркало проводок в системе БИТ-финанс. В этой системе делайте корректировки и на выходе получите главные книги для управленческой и МСФО-отчетности.

Решение 3. Максимально выверить методологию для автоматизации

Советует: Борис Аксенов, член экспертного совета Минфина России по стандартам бухучета, научный руководитель магистерской программы «Международный финансовый и управленческий учет» МГУПС (МИИТ), эксперт департамента бухгалтерского учета ОАО РЖД

Для качественного автоматизированного учета необходима верная методология. Поэтому группе компаний нужно создать единые:

учетную политику; план счетов; номенклатуру; коды доходов, расходов и начислений; альбом форм первичных документов; альбом форм отчетности; регламенты для работы и контроля.

Для перекладки отчетности на МСФО и консолидации нужно разработать: