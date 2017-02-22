Наши сайты
Подарки и скидки здесь!
Журнал, справочная система и сервисы
№5
Март

В свежем «Главбухе»

На каком счете — 26 или 44 — учитывать расходы на продажу

Подписка
Подарки и скидки здесь!
№5

Российская и международная отчетность: как избавиться от двойного учета

22 февраля 35 просмотров

Новости по теме

Готов новый федеральный стандарт бухучета (ФСБУ) «Основные средства». Еще два ФСБУ на очереди в Минфине: «Запасы» и «Нематериальные активы». Почти утвержден и проект изменений в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Следующим на сайте Минфина России появится проект стандарта «Аренда».

Система Главбух вместе с журналом «Главбух» собрали специалистов Минфина и главбухов крупных предприятий на Главбух Клубе, чтобы обсудить, как новые федеральные стандарты избавят бухгалтеров от двойного учета уже к концу 2017 года. Взвесили все плюсы и минусы.

Как Минфин сблизит российский и международный учет

Различия между ФСБУ и действующими ПБУ будут значительные. Об этом всех практиков предупредил Игорь Сухарев, начальник отдела методологии бухгалтерского учета и отчетности Минфина России.

К примеру, ФСБУ «Основные средства» изначально полностью строили на базе МСФО. В ходе обсуждения часть российских норм решили в нем оставить. Тем не менее определять сроки полезного использования, начислять амортизацию и обесценивать стоимость имущества в рамках ФСБУ придется иначе, в разрез с нынешними правилами российского учета. Смотрите полное сравнение РСБУ и проектов новых ФСБУ >>>

Из нового в сфере МСФО: в марте 2017 года выпустят стандарт по страхованию. В апреле 2017 года выходят новые Концептуальные основы. Список российских компаний с госучастием, которые обязаны составлять консолидированную отчетность по МСФО, хотят пополнить.

Что предлагают практики

Решение 1. Максимально сблизить учетные политики по РСБУ и МСФО

Советует: Денис Догданов, директор по аудиту компании «Бейкер Тилли Россия»

В учетных политиках можно установить те принципы учета, которые действуют и в РСБУ, и в МСФО. Например, есть в РСБУ и не противоречат МСФО. Или, наоборот, есть в МСФО и не противоречат РСБУ. Для тех различий, которые устранить не получится, нужно разработать принципы, как отразить эти разницы в отчетности. Особое внимание стоит уделять способам учета основных активов компании, которые отличаются в разных сферах бизнеса. Например, у производственных компаний это основные средства, запасы, выручка, затраты.

Решение 2. Автоматизировать управленческий и МСФО-учет на базе бухгалтерского

Советует: Виктор Шапкин, кандидат экономических наук, финансовый директор компании «Л`Этуаль»

Чтобы уйти от ручной трансформации отчетности и расхождений между управленческой и бухгалтерской отчетностью, можно сделать следующее:

  1. Проанализировать, как каждая хозяйственная операция отражается в трех видах учета, и определить разницы, которые можно устранить.
  2. Завести дополнительную аналитику для учета
  3. Составить управленческий и МСФО – план счетов – параллельные планы счетов для разных видов учета.
  4. Прописать типовые операции бухучета и как их переложить на управленческий и МСФО-учет.
  5. Описать корректировки и загрузить их в систему БИТ-финанс.

Когда метод трансформации не подходит, можно выбрать параллельный учет на базе меппинга статей бухгалтерского и управленческого учета. Обычно компании ведут учет на базе своих платформ, а общая информация стекается в зеркало проводок в системе БИТ-финанс. В этой системе делайте корректировки и на выходе получите главные книги для управленческой и МСФО-отчетности.

Решение 3. Максимально выверить методологию для автоматизации

Советует: Борис Аксенов, член экспертного совета Минфина России по стандартам бухучета, научный руководитель магистерской программы «Международный финансовый и управленческий учет» МГУПС (МИИТ), эксперт департамента бухгалтерского учета ОАО РЖД

Для качественного автоматизированного учета необходима верная методология. Поэтому группе компаний нужно создать единые:

  1. учетную политику;
  2. план счетов;
  3. номенклатуру;
  4. коды доходов, расходов и начислений;
  5. альбом форм первичных документов;
  6. альбом форм отчетности;
  7. регламенты для работы и контроля.

Для перекладки отчетности на МСФО и консолидации нужно разработать:

  1. формы сбора данных;
  2. учетные регистры;
  3. методологию внутригрупповых оборотов;
  4. методологию трансформации;
  5. методологию консолидации.

Профессиональная справочная система для бухгалтеров, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня на 1gl.ru!



Статьи по теме

Вопросы и ответы по теме

из Журнала по теме


Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Опросы

Как вы учитываете канцтовары?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний


Вас заинтересует

УНП 17 февраля 2017 17:00 Страховые взносы ИП в 2017 году

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.