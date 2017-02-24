Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- О пособии на погребение
- возможность представления пересмотренного (уточненного) бухгалтерского баланса
- Расходы на конференцию.
- ЕНВД и применение ККТ
- О представлении документов по требованию налоговой в ходе выездной проверки
- Бу вагоны
- Возврат займа основным средством, налоги
- Учёт при лизинге
- Экспорт импортного товара
- Отражение посреднических операций
- Представительские расходы НДФЛ
- Третейский сбор
- изменения сведений о транспорте в документах, в случае поломки т/с
- Хранение документов
- Особенности направления сотрудника в командировку
- Налог на прибыль
- Об удержании НДФЛ и уплаты взносов по договору с физ.лицом
- Ответственность за непроведение обязательного аудита
- Благотворительный фонд
- Создание фильма
- Отчетность малого предприятия
- Взнос в уставный капитал
- Аренда транспорта сотрудника
- Внесение изменений в ЕГРЮЛ
- Выплата компенсации за аренду жилья сотруднику, служебное жилье
- Корректировка (уменьшение количества)в счете-фактуре
- Можно ли исправлять платежные ведомости?
- Оформление документов
- О признании продаваемых ТМЦ готовой продукцией
- Заполнение листа нетрудоспособности
- Гарантийное письмо
- НДФЛ
- Прием основных средств
- Проект нормативов выбросов
- Бухгалтерский и налоговый учет реализации пая физическому лицу, а также применение ККТ
- Товарный чек без кассового
- Пользование муниципальным имуществом
- Перевод сотрудников к предпринимателю
- Смена названия товара.
- Аннулирование увольнения
- Расчет с учредителем
- Сделка с взаимозависимым лицом поручительство
- Транспортный налог
- Уточнение РСВ и персонифицированного учета
- НДС налоговый агент
- НДС
- Отпуск товара покупателю по доверенности
- Аренда долевой собственности
- Лицензия на торговлю алкоголем
- Бухгалтерский и налоговый учет банковского депозита
- задвоен расход исправительные проводки
- Учет нахождения сотрудника на военных сборах
- О налоге на имущество
- Учет финансовых вложений
- Реализация товара розница на УСН
- Внесение денег на счет ИП на УСН
- Расходы спасателей
- ПБУ 18/02
- создание некоммерческой организации и учет
- Возврат билетов
- 1.Отказ в вычете НДС.
2. Налог на имущество ИП.
- Как организовать учет материальной ответственности за компьютерную технику
- Трансформирование единиц товара
- Невостребованная кредиторская задолженность при ликвидации.
- Особенности заполнения декларации по прибыли при переходе с одного метода начисления на другой
- Внедрение Oracle
- Коды доходов
- Уничтожение бухгалтерских документов
- Амортизация служебная квартира
- Приобретение программного обеспечения 1С
- Переход с УСН на ОСНО
- ОКОФ автовышка
- ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
- Расчет штрафа и пени при несвоевременной уплате НДФЛ и страховых взносов
- Заполнение КС строительство из материалов заказчика
- Особенности расчетов по простому процентному дисконтному векселю
- Переоценка ОС задним числом
- учет расходов, возмещаемых при строительстве
- О порядке предоставления корректирующих сведений в ПФР
- Расчет отпуска
- Договор цессии
- Получение имущества в оперативное управление, проводки.
- Дистанционный сотрудник
- Перевод директора с основной на совместительство
- График отпусков
- Учет НДС в валюте
- Трудовой договор с директором
- НДС
- Особенности списания кредиторской задолженности
- Регистрация ГТД в книге покупок
- Амортизация навеса
- Одна номенклатура
- Отражение в бухгалтерском и налоговом учете пошлины за поддержание патента
- ЕТКС
- Экспортные таможенные пошлины и сборы
- Видеоролик нематериальный актив
- Отпуск с последующим увольнением
- Может ли ИП продавать пиво оптом?
- Экспорт
- Сдача отчетности при несовпадении юридического и фактического адреса