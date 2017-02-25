Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Применение ЕНВД по ресторанам, в одном из которых услуга караоке.
- НДФЛ
- Замена импортного оборудования
- Особенности бухгалтерского и налогового учета текущего ремонта на арендуемых площадях.
- Продажа транспортного средства
- Как правильно прописать в трудовом договоре пункт о сроках выплаты заработной платы.
- ликвидация налоги и отчетность
- Реализация имущества в счет долга по цессии новому кредитору
- БУ и НУ порча
- Особенности документального оформления посреднических операций комиссионером
- Как оприходовать настилочные плиты
- О расчете земельного налога предпринимателем
- Договор о предоставлении услуг
- срочный или бессрочный трудовой договор
- Оказание благотворительной помощи
- Стандартный вычет на ребенка
- Подотчетное лицо за счет собственных средств
- Налог на имущество
- Справка о заработной плате
- НДФЛ со стоимости проживание и проезда, которые компенсируется исполнителю по ГПД
- Бухучет порча продуктов
- Расчет земельного налога при разделе участка
- Риск отсутствия подписи покупателя в ТОРГ-12
- Списание безнадежной дебиторской задолженности
- Перечисление и удержание НДФЛ
- Вычет по НДФЛ
- Передача давальческого сырья
- Отпускные
- Представление учетной политики при камеральной проверке.
- КБК при арендной плате на землю
- Приобретение чая для сотрудников
- Оплата третьими лицами
- Признание взносов от несчастных случаев и профзаболеваний
- Отметка на векселе оплачен
- Уменьшение ЕНВД на взносы
- справка-отчет кассира-операциониста
- Увольнение сотрудника
- Об учете у переработчика давальческих материалов
- Насаждения
- Подпись декларации для подшивки в отчетность
- Можно ли учесть в налоговом учете стоимость подарков и сувениров для партнеров
- недействительная сделка
- Зарплата единственный учредитель
- О расчете отпускных
- реквизиты штампа на пко
- учет расходов на ДМС
- Списание МПЗ при УСН
- Ремонт ОС
- Резерв отпуск
- Прекращение совмещения
- Порядок исправления реализации за прошлый год
- Отражение остатка по счету
- Учет расходов на дизайн-проект оборудования
- расходые мед.материалы вычет на лечение
- Об организации складского учета
- Налог на прибыль при ЕНВД
- Имущественный вычет
- Освобождение от НДС
- Увольнение при ликвидации
- Перевод подотчетных сумм на личную карточку сотрудника
- справка о постановке на учет в ранние сроки беременности
- О налогообложении спонсорской помощи, предоставляемой посольству иностранного государства
- Прием сотрудника иностранца, НДФЛ
- Применение енвд розница
- Взносы
- Экспорт при УСН
- Если счет выставлен в одной валюте, а оплачен в другой
- Отражение реализации услуг
- Прощение долга
- Оформление и оплата командировки
- Участие в электронных торгах
- Отражение претензии
- Как оплатить Время прохождения МСЭ
- страхование имущества
- Исправление ошибки в БУ