Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- гарантийный ремонт
- О порядке начисления НДФЛ
- Формирование санитарно-защитных зон
- О порядке определения срока полезного использования в БУ и НУ при расторжении договора лизинга
- Срок полезного использования бывшего в эксплуатации ОС
- Продажа транспортного средства
- Комиссии при приобретении акций
- НДС
- Плата на негативное воздействие на окружающую среду
- Имущественный вычет при покупке квартиры
- О налоговых рисках и лицензировании образовательной деятельности ИП
- Порядок формирования счетов-фактур в отношении процентов по займам
- Работы заказчику
- НДС
- Учет оборудования у лизингодателя при расторжении договора лизинга
- Списание кредиторской задолженности
- Ошибка в бухгалтерском учете учете
- Выплаты по решению суда
- Прием на работу без регистрации
- Приобретение комнатных цветов
- Прием цветмета
- Предоставление справки 2-НДФЛ
- По какому курсу выставлять акт на услуги в у.е.
- Передача предпринимателем права подписи
- О правомерности отказа в приеме персонифицированной отчетности
- О правомерности признания для целей налогообложения расходов в виде лизинговых платежей по служебному автомобилю представительского класса
- Особенности расчета и начисления пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
- Налогообложение материальной помощи, выданной в связи со смертью близкого родственника
- енвд шиномонтаж
- Встречная проверка
- Благотворительная помощь физическому лицу
- ГСМ командировка
- О порядке закрытия обособленного подразделения
- расходы неисключительные права
- Приобретение компьютерной программы
- Возврат товара через комиссионера
- Учет МПЗ при УСН
- работа кассиров
- Дисконт по векселю НДС
- Приобретение имущества у физ.лица НДФЛ
- Расходы на участие в выставке
- Материальная помощь
- списание недоимки со счета
- Об особенностях распределения чистой прибыли
- Порядок учета расходов на страхование автомобиля
- Об установлении оклада директору
- ГПД с кассиром
- Порядок учета ввозного НДС
- Взаимозачет
- Об отражении в учете логотипа, нанесенного на спецодежду
- Перевыставление счета по электроэнергии
- Новый вид деятельности
- Исправление и доплата больничного
- Штраф за нарушение ПДД
- Декларация по пиву
- Отражение в балансе депозита
- Расчеты с контрагентом
- Покупка авто у физического лица НДФЛ
- Проценты по займу НДФЛ, взносы
- уплата налогов
- Рыночная цена аренды
- Уменьшение уставного капитала
- Какие налоги заплатит гражданин, продав здание, ранее используемое в предпринимательской деятельности
- Страховые взносы
- Уведомление о контролируемых сделках
- Особенности бухгалтерского и налогового учета операций с браком
- Депозит отчет о движении денежных средств
- Переход с ЕНВД на УСН
- Уведомление о предстоящем отпуске
- О страховых взносах на вознаграждение по ГПД
- Сдача деклараций по заявленным в ЕГРЮЛ видах деятельности при применении ЕНВД
- Выплата дивидендов учредителю за счет прибыли прошлых лет
- Заполнение 3-НДФЛ
- Об обязательной доплате за работу в ночное время
- Оформление счет-фактуры на услуги
- представительские расходы
- торговая наценка
- О снижении доначислений по результатам выездной проверки на налоговый убыток
- Налог на имущество
- Обязательно ли нахождение работника на работе во время простоя по вине организации
- Компенсация расходов исполнителю
- Подписи в доверенности
- Расходы на проезд
- Правила маркировки грузов.
- переход с ЕНВД
- Особенности выплаты дивидендов
- ИП пенсионер взносы за себя
- Об удержании алиментов с больничного пособия
- списание ГСМ без кассового чека
- Об исправительном счете-фактуре
- Договор доверительного управления на упрощенке (доходы)
- Право первой подписи единственного учредителя
- НДС по командировочным расходам
- Расчет алиментов
- Услуги по хранению БСО
- Срочный трудовой договор
- Расторжение трудового договора
- Добровольное страхование пассажиров
- Полномочия контролеров вне рамок налогового контроля
- Расчет пособия по беременности и родам
- Компенсация отпуск
- Учет расходов на внедрение программы
- ОГРН у представительства
- Сдача деклараций по ТКС
- Оплата сверхурочных часов работы
- ПБУ 18/02
- Особенности ведения ВЭД
- ИП лимит кассы.
- Работник предоставил поддельные оправдательные документы
- Об увеличении УК АО
- Агент по налогу на прибыль
- Перенос убытков
- Расчет больничного пособия
- единовременное пособие при рождении ребенка
- Закрытие подразделения на ЕНВД
- Публикация сведений о чистых активах
- О правомерности безакцептного списания денег с расчетного счета налоговой инспекцией
- взносы в расходы при расчете налога на прибыль
- Субсидирование процентов по кредиту
- НДФЛ
- Регистры по сотрудникам.
- Продажа здания
- НДС
- Командировочные расходы
- Больничный
- Удержание стоимости спецодежды при увольнении
- Договор простого товарищества
- Первичные документы
- Назначение больничного пособия
- Полевое довольствие
- Имущественный вычет.
- Сообщение о смене адреса директора и учредителя
- Директор-совместитель