Утверждены новые отчеты в ПФР

ПФР официально утвердил новые формы отчетности по персонифицированному учету и порядок их заполнения (постановление Правления ПФР от 11 января 2017 г. № 3п).

Утверждены такие формы персотчетности:

Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ);

Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1);

Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР);

Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ).

Таким образом,все без исключения работодатели теперь сдают в Пенсионный фонд:

ежемесячный СЗВ-М;

ежегодный СЗВ-СТАЖ.

Впервые отчитаться по новой форме СЗВ-СТАЖ необходимо за 2017 год в срок не позднее 1 марта 2018 года.