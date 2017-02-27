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Утверждены новые отчеты в ПФР

27 февраля 1033 просмотра

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ПФР официально утвердил новые формы отчетности по персонифицированному учету и порядок их заполнения (постановление Правления ПФР от 11 января 2017 г. № 3п). 

Утверждены такие формы персотчетности:

  • Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ);
  • Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1);
  • Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР);
  • Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ).

Таким образом,все без исключения работодатели теперь сдают в Пенсионный фонд:

  • ежемесячный СЗВ-М;
  • ежегодный СЗВ-СТАЖ.

Впервые отчитаться по новой форме СЗВ-СТАЖ необходимо за 2017 год в срок не позднее 1 марта 2018 года.

СЗВ-М за февраль 2017 года: бланк, образец, сроки


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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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