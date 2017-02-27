Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
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- Возврат денег из кассы
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- Больничное пособие
- Учет капитального ремонта помещения
- Уведомление о контролируемых сделках
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- ИП ЕНВД прекращение деятельнсоти
- Налог на прибыль
- Особенности представления декларации 3-НДФЛ
- Нормы спецодежды
- НДФЛ
- Особенности учета амортизационной премии
- Имущественный вычет покупка земли
- Особенности налогового учета НДФЛ при продаже недвижимости
- Регистрация ЕНВД и патента УСН
- Компенсация командировочных расходов
- Особенности начисления дополнительных страховых взноов
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- Особенности применения вычета ЕНВД по страховым взносам
- О возможности предоставления социального вычета по расходам на платные роды
- Страхование имущества
- Предоставление имущественного вычета
- Использование материалов для переработки сырья
- Особенности формирования материальной выгоды при получении беспроцентного займа
- НДФЛ
- Бухотчетность 1 квартал
- Декларация по налогу на прибыль
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- Вычет ндфл
- 2-ндфл
- Инспекция требует самостоятельно забрать требование
- Срок полезного использования предмета лизинга
- Несвоевременное представление декларации по НДС
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- Зачет процентов по займу в счет оплаты эмиссии
- Отпускные
- Учет прибыли от совместной деятельности
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- Камеральная проверка
- Об удержании НДФЛ с дивидендов
- 2-НДФЛ аренда
- Как оформить прием на работу сотрудника-иностранца
- Беременная сотрудница
- Учет обслуживающие производства и хозяйства
- Плата за негативное загрязнение, Водный налог, Резервный фонд
- Взносы иностранцам, расчет РСВ-1
- Увольнение сотрудницы находящейся в отпуске по уходу за ребенком.
- О возможности сальдирования финансового результата от продажи ценных бумаг
- Учет незавершенного строительства
- Декларация по налогу на прибыль
- Как отразить в системе учета переименование контрагента
- Неустойка
- кто может подписывать кассовые документы
- Частичная ликвидация ОС
- расходы на ремонт, модернизацию при УСН
- Расходы на проценты по займу
- Уточненная декларация
- БСО
- НДС
- заполнение ТН
- Заказчик не подписал акты, и соответственно не принял их к учету у себя.Сдавать уточненку и убирать реализацию?
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- О тарифе взносов
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- Корректировка сметы
- Безвозмездная передача товара. Налог.
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- Использование договора товарищества
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- договор ГПД с сотрудником находящимся в отпуске
- Лимит расчетов наличными через подотчетника
- Оформление актов при аренде
- Об оплате больничного
- Заполнение 3-НДФЛ
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- Порядок учета операций по агентскому договору
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- Введение нового участника в ООО
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- Вывоз мусора
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- Прием на работу иностранного гражданина
- Документальное оформление для участия в торгах
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- выплата зарплаты май
- Сверка с контрагентом
- прием на работу сотрудника гражданина Белоруссии
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- Переплата по налогам
- Применение ККТ
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- ККТ
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- Реализация пива
- Командировочные расходы
- восстановление ндс
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- Взносы
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- Бухотчетность квартал
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- Передача в безвозмездное пользование
- Авансовый отчёт
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- Имущественный вычет
- Расходы если нет дохода
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- Предпродажная подготовка
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- Об уплате земельного налога
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- Прибыль авансовые платежи
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- Работа по срочным и труд надомников
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- Расчеты без ККТ
- Списание НИОКР
- реализация списанного инвентаря
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- Статотчетность
- Если по договору охраняется объект, который находится в другом городе,нужно ли открывать обособленное подразделени
- Компенсация расходов за обучение
- Обязательный аудит
- О табеле
- Переход на ОСНО с УСН
- Ретроспективный пересчет существенные показатели
- Об увольнении
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- Порча товара
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- Командировка
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- Оплата проезда совместителю.
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- Учет утраты части груза в пути
- Коммунальные платежи по отдельному счету
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- Изменение печатных форм счета - фактуры
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- Убыток от реализации ОС
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- Уплата налога на прибыль
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- Особенности оплаты товара третьим лицом
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- Корректировка сметы
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- Особенности предоставления имущественного вычета НДФЛ
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- Расходы на приобретение ПО через подотчетное лицо
- Уплата налога на прибыль
- НДС
- Сроки хранения первичных документов
- Доходы от реализации имущества гражданина
- Авансовый платеж если нет дохода при УСН Д-Р
- Декларация 3-НДФЛ
- Возврат готовой продукции
- Нужно ли сдавать промежуточную бухгалтерскую отчетность в статистику
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- Наличная выручка
- Продажа земельного участка.
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- О листке нетрудоспособности
- Контрольные соотношения
- Налог на имущество
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- Акт не подписан заказчиком
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- О доплате главному бухгалтеру
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- Списание материалов
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- Особенности установления методики учет материалов
- Об отражении в учете деятельности столовой
- пожарная сигнализация налог на имущество
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- Сравнение декларации по прибыли и формы № 2
- О списании задолженности
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- Приостановление операций по счетам налоговой инспекцией. Действия организации.
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- Расходы на приобретение ОС
- Неотделимые улучшения
- По какой ставке считать земельный налог?
- Штрафные санкции
- Заполнение ТН или ТТН
- Отражения выручки в справке кассира опрациониста
- перевыставление услуг электроэнергии аренда
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- Заполнение раздела 7 декларации по НДС
- Учет кредиторской задолженности
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- Исковое заявление об оспаривании штрафа
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- Сводный счет-фактура соинвестор
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- лицензия
- Исправление ошибки в бухгалтерском учете
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- расходы, связанные с обслуживанием мест для парковки
- Переход с УСН на УСНО
- Прием на работу инвалидов
- Стандартный вычет на ребенка
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- О продаже песка
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- О продолжительности отпуска
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- Декларация по налогу на прибыль
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- договор на перевозку грузов
- субагентский договор
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- Проведение инвернтаризации
- О формировании резерва по сомнительным долгам
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- Особенности учета прямых и косвенных расходов
- Об излишнем удержании НДФЛ
- Расходы на обучение при отсутсвие лицензии.
- Расходы на страхование УСН
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- ЕНВД
- Распоряжение собственными средствами ИП
- Депозит в бухучете и налогообложении
- Предоставление КУДиР в налоговую
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- Передача материлов подрядчику
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- НДФЛ
- Определение ЕНВД с площади торговых помещений
- Налогообложение бонусов
- Документальное оформление доставки груза водным транспортом
- Порядок начисления НДС по недостаче
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- Налоговые риски при реализации отходов в виде лома черных и цветных металлов организации, не имеющей лицензии на данный вид деятельности
- О покупке и продаже золотых слитков банка
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- Уменьшение УСН страховые взносы ИП работодатель
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- Расходы консультационные услуги
- Налоговый агент по НДС и налогу на прибыль
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