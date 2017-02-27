Наши сайты
Подарки и скидки здесь!
Журнал, справочная система и сервисы
№5
Март

В свежем «Главбухе»

У предпринимателей стало меньше обязанностей

Подписка
Подарки и скидки здесь!
№5

Реестр ККТ пополнился новыми моделями

27 февраля 126 просмотров

Новости по теме

Налоговики пополнили реестр ККТ сведениями о десяти новых моделях онлайн-кассах (приказ от 14.02.2017 № ЕД-7-20/183@).

Теперь компании и предприниматели в своей работе могут использовать следующие онлайн-кассы: POSprint FP510-Ф», «POSprint FP410-Ф», «ОРИОН-100Ф», «Меркурий-119Ф», «КАЗНАЧЕЙ ФА», «СП402-Ф», «СП101-Ф», «СП802-Ф», «ЧекВей77-Ф» и «АТОЛ 42ФС».

Подробнее про онайн-кассы читайте в статье электронного журнала «Всеобщий переход на онлайн кассы — срочно присоединяйтесь».

Еще материалы по теме:

Дорогой коллега, для Вас два подарка и весенняя скидка!

Сегодня электронный «Главбух» всего 9682 рублей вместо 10 758.
И полезные справочники для Вашей идеальной отчетности в подарок!

Узнайте как купить дешевле>>


На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.



Статьи по теме

Вопросы и ответы по теме

из Журнала по теме


Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Опросы

Как вы учитываете канцтовары?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний


Вас заинтересует

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.