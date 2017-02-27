Реестр ККТ пополнился новыми моделями

Налоговики пополнили реестр ККТ сведениями о десяти новых моделях онлайн-кассах (приказ от 14.02.2017 № ЕД-7-20/183@).

Теперь компании и предприниматели в своей работе могут использовать следующие онлайн-кассы: POSprint FP510-Ф», «POSprint FP410-Ф», «ОРИОН-100Ф», «Меркурий-119Ф», «КАЗНАЧЕЙ ФА», «СП402-Ф», «СП101-Ф», «СП802-Ф», «ЧекВей77-Ф» и «АТОЛ 42ФС».

Подробнее про онайн-кассы читайте в статье электронного журнала «Всеобщий переход на онлайн кассы — срочно присоединяйтесь».

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