Размер платы за НВОС надо рассчитывать по итогам года. А перечислять – не позднее 1-го марта следующего года.
То есть рассчитать плату за негативное воздействие за 2016 год и перечислить ее в бюджет следует до 1 марта 2017 года включительно.
О том, как это правильно сделать расчет платы за НВОС за 2016 год и какие следует применять ставки, читайте в статье «Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2017 году».
Кстати, до 10 марта включительно не забудьте сдать декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду.
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