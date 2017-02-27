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Минфин: когда надо учитывать годовые премии

27 февраля 183 просмотра

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Минфин напомнил, в каком порядке следует учитывать премии по результатам работы за год (письмо от 06.02.2017 № 03-03-06/2/5954).

Финансисты указали, что премии, предусмотренные трудовыми или коллективными договорами, относятся к расходам на оплату труда.

В целях налогообложения прибыли затраты на оплату труда признаются таковыми ежемесячно исходя из начисленных сумм (п. 4 ст. 272 НК РФ).

Соответственно премии работникам по результатам работы за год учитываются в периоде начисления данных премий. Правда, при условии, что компания не формировала резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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