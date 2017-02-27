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Росприроднадзор снова начал принимать декларации о плате за НВОС в 2017 году

27 февраля 570 просмотров

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Росприроднадзор возобновил прием деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду. Подготовить отчет надо по форме, утвержденной приказом Минприроды России от 9 января 2017 г. № 3. Сдать декларацию нужно не позднее 10 марта 2017 года.

Ранее Росприроднадзор сообщал о приостановке приема деклараций, а также: 

  • отчетов о местах сбора отходов и оборудовании по их утилизации;
  • деклараций о количестве выпущенных товаров, подлежащих утилизации;
  • отчетов о выполнении нормативов утилизации;
  • расчетов экологического сбора;
  • заявлений о проведении совместной сверки расчетов размера экологического сбора;
  • заявлений о зачете (возврате) размера излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора.

Эти отчеты по-прежнему не принимают, а декларацию сдать уже можно. 

Скачать бланк декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду >>

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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