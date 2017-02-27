Росприроднадзор снова начал принимать декларации о плате за НВОС в 2017 году

Росприроднадзор возобновил прием деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду. Подготовить отчет надо по форме, утвержденной приказом Минприроды России от 9 января 2017 г. № 3. Сдать декларацию нужно не позднее 10 марта 2017 года.

Ранее Росприроднадзор сообщал о приостановке приема деклараций, а также:

отчетов о местах сбора отходов и оборудовании по их утилизации;

деклараций о количестве выпущенных товаров, подлежащих утилизации;

отчетов о выполнении нормативов утилизации;

расчетов экологического сбора;

заявлений о проведении совместной сверки расчетов размера экологического сбора;

заявлений о зачете (возврате) размера излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора.

Эти отчеты по-прежнему не принимают, а декларацию сдать уже можно.

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