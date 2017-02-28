Справку 2-НДФЛ надо выдать работнику

Если работник просит справку 2-НДФЛ, работодатель обязан ее выдать. Для чего она понадобилась сотруднику, значения не имеет. Такие разъяснения дала ФНС России в письме от 22 декабря 2016 г. № БС-3-11/6524.

По заявлению работника ему необходимо выдать справку 2-НДФЛ (п. 3 ст. 230 НК РФ). Каких-либо оговорок насчет причин выдачи справок в Налоговом кодексе РФ нет. Значит, документ нужно вручить работнику, если он собирается взять кредит, заполнить декларацию 3-НДФЛ, просит справку просто для себя или вовсе не объясняет, зачем ему 2-НДФЛ.