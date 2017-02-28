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15 дней есть у ИП, чтобы заплатить фиксированные взносы

28 февраля 859 просмотров

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Перечислить фиксированные страховые взносы в Пенсионный фонд и ФФОМС нужно не позднее 15 календарных дней с той даты, когда ИП снялся с учета в налоговой инспекции. Об этом рассказала ФНС в письме от 7 февраля 2017 г. № БС-3-11/755.

Чиновники рассмотрели пример. Индивидуальный редприниматель снялся с учета 13 января 2017 года. Значит, не позднее 28 января он обязан перечислить фиксированные страховые взносы.

Если месяц неполный, фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца.

В данном примере фиксированные взносы индивидуального предпринимателя за 13 дней составят:

  • на обязательное пенсионное страхование - 23 400 руб. x 13 дн. : 12 мес. x 31 дн. = 817,74 руб.
    по КБК 182 1 02 02140 06 1110 160;
  • на обязательное медицинское страхование - 4 590 руб. x 13 дн. : 12 мес. x 31 дн. = 160,40 руб.
    по КБК 182 1 02 02103 08 1013 160.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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