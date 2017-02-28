Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
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- Отчетность 1 квартал НКО
- Расшифровка подписи в счетах-фактурах
- Декларация по НДС
- Возвраты денежных средств при УСН
- ККМ аренда
- Раздельный учет НДС
- О предоставлении имущественного вычета работодателем
- НДС
- Срок сдачи бухгалтерской отчетности
- Штраф за несвоевременное перечисление НДФЛ
- КПП
- Бухотчетность квартал
- Бонус
- Счет-фактура с опазданием
- Перенайм лизинг
- Рекламная стелла
- Ретроспективный пересчет
- Стоимость товара выражена в у.е. оплачена авансами
- Экспорт
- Заполнение платежной ведомости
- Ввод в эксплуатацию
- Курсы валют при реализации и приобретению валюты
- НДС
- Амортизация
- Расходы на командировку
- Зачет с нерезидентом
- Ген директор совместитель на неполный рабочий день
- Выплата дивидендов ОС
- Амортизационная группа газопровода
- Налоговый агент по прибыли
- НДФЛ
- Зачет аванса в счет оплаты по другому договору
- Раздельный учет НДС
- Отчетность за 1 квартал для ООО на ОСНО
- условный выпуск, БУ и НДС
- Оплата праздников при графике 2 через 2
- Покупка Системы Главбух
- О представлении уточненной декларации по НДС
- Печать ИП
- Бухотчетность 1 квартал
- Распределение чистой прибыли. Выплата дивидендов учредителю
- Услуги банка при УСНО.
- Модернизация ОС
- Заполнение раздела 2 декларации по НДС налоговым агентом
- Как установить сроки выплаты заработной платы?
- Расходы на лечение сотрудника
- О моменте исчисления НДФЛ с материальной выгоды
- Приобретение векселя у физического лица
- Реализация автомобиля НДФЛ
- Договор о сотрудничестве
- Установка сигнализации на лизинговый автомобиль.
- Имущественный вычет
- НДФЛ с призов
- Вычет НДС.
- Командировка для вручения награды.
- УСН
- Заполнение книги покупок и продаж
- ИП УСН остаточная стоимость
- счет-фактура в валюте
- расходы на доставку в стоимость товара
- Срок подачи заявления для возмещения НДС
- Как снять с учета ИП
- Аренда бассейна для сотрудников
- Уведомление о контролируемой сделке
- 3-НДФЛ продажа имущества в собственности более трех лет
- Отпуск
- Штрафные санкции от государственных органов
- Декларация по НДС при экспорте
- НДФЛ
- Налог на имущество на движимое имущество
- Как разобрать объект основных средств
- Подпадает ли под ЕНВД бурение и оборудование скважин
- НДС при импорте товаров
- Об уплате НДС при продаже имущества
- Кассовые операции обособленного подразделения
- Перевыставление расходов
- Книга учета доходов и расходов
- Особенности заполнения формы №6
- По какому курсу валюты перечислять НДС налоговому агенту
- Дегустация
- О расчете больничных
- О расширении бизнеса ИП
- Выплата премии
- Бригадный подряд
- Продажа оборудования
- Безвозмездная финансовая помощь
- Вычет инвалидам 3 группы
- Закрытие обособленного подразделения
- Реализация доли и контролируемая сделка
- Реализация прав требований
- Бухотчетность МП
- Ремонт основного средства
- Медосмотр
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- предоставление питания
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- Перевод займов из краткосрочного в долгосрочный. Из долгосрочного в краткосрочный
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