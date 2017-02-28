Перепроверьте справки 2-НДФЛ перед отправкой в ИФНС

Справки 2-НДФЛ за 2016 год надо заполнять по новым правилам. Причина тому – обновление кодов детских вычетов и доходов.

В частности, ФНС добавила новые коды для премий (приказ от 22.11.2016 № ММВ-7-11/633@). Теперь в справках 2-НДФЛ за 2016 года надо отдельно показывать премии, которые работники получили:

за производственные результаты как часть оплаты труда – код 2002 ;

; за счет чистой прибыли – код 2003.

Подробнее про все изменения читайте в живой-статье «Как заполнить справки 2-НДФЛ за 2016 год».

Напомним, последний день, когда налоговики принимают справки 2-НДФЛ за 2016 год, – 3 апреля.

Еще материалы по теме: