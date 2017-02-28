Перепроверьте справки 2-НДФЛ перед отправкой в ИФНС

Справки 2-НДФЛ за 2016 год надо заполнять по новым правилам. Причина тому – обновление кодов детских вычетов и доходов.
В частности, ФНС добавила новые коды для премий (приказ от 22.11.2016 № ММВ-7-11/633@). Теперь в справках 2-НДФЛ за 2016 года надо отдельно показывать премии, которые работники получили:
- за производственные результаты как часть оплаты труда – код 2002;
- за счет чистой прибыли – код 2003.
Подробнее про все изменения читайте в живой-статье «Как заполнить справки 2-НДФЛ за 2016 год».
Напомним, последний день, когда налоговики принимают справки 2-НДФЛ за 2016 год, – 3 апреля.
Еще материалы по теме:
- Cправка 2-НДФЛ - новая форма 2017: бланк, образец заполнения
- Как отправить в инспекцию справки 2-НДФЛ
- Срок сдачи 2-НДФЛ в 2017 году за работников
- По какой форме сдавать 2-НДФЛ за 2016 год
Дорогой коллега, для Вас два подарка и весенняя скидка!
Сегодня электронный «Главбух» всего 9682 рублей вместо 10 758.
И полезные справочники для Вашей идеальной отчетности в подарок!
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону