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Перепроверьте справки 2-НДФЛ перед отправкой в ИФНС

28 февраля 440 просмотров

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Справки 2-НДФЛ за 2016 год надо заполнять по новым правилам. Причина тому – обновление кодов детских вычетов и доходов.

В частности, ФНС добавила новые коды для премий (приказ от 22.11.2016 № ММВ-7-11/633@). Теперь в справках 2-НДФЛ за 2016 года надо отдельно показывать премии, которые работники получили:

  • за производственные результаты как часть оплаты труда – код 2002;
  • за счет чистой прибыли – код 2003.

Подробнее про все изменения читайте в живой-статье «Как заполнить справки 2-НДФЛ за 2016 год».

Напомним, последний день, когда налоговики принимают справки 2-НДФЛ за 2016 год, – 3 апреля.

2-НДФЛ за 2016 год: бланк, образец, порядок заполнения

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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