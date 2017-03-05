Успейте сдать декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год. Последний день приема декларации о плате за НВОС контролерами – 10 марта.
Декларацию контролеры принимают исключительно по новой форме. Она утверждена приказом Минприроды от 09.01.2017 № 3.
Скачать новую форму декларации о плате за негативное водействие на окружающую среду 2017 можно в статье на нашем сайте.
Напомним, декларация должна быть представлена всеми организациями и ИП, осуществляющими деятельность, в результате которой оказывается негативное воздействие на окружающую среду. Исключение составляют фирмы и коммерсанты, ведущие деятельность только на объектах IV категории.
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