Наши сайты
Подарки и скидки здесь!
Журнал, справочная система и сервисы
№5
Март

В свежем «Главбухе»

Когда отменят НДС с авансов?

Подписка
Подарки и скидки здесь!
№5

Скачайте новую форму декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду 2017

28 февраля 820 просмотров

Новости по теме

Подходит срок сдачи декларации о плате за НВОС за 2016 год. Последний день приема контролерами – 10 марта.

Декларацию контролеры принимают исключительно по новой форме. Она утверждена приказом Минприроды от 09.01.2017 № 3.

Скачать новую форму декларации о плате за негативное водействие на окружающую среду 2017 можно в статье на нашем сайте.

Напомним, декларация должна быть представлена всеми организациями и ИП, осуществляющими деятельность, в результате которой оказывается негативное воздействие на окружающую среду. Исключение составляют фирмы и коммерсанты, ведущие деятельность только на объектах IV категории.

Читайте также:

Дорогой коллега, для Вас два подарка и весенняя скидка!

Сегодня электронный «Главбух» всего 9682 рублей вместо 10 758.
И полезные справочники для Вашей идеальной отчетности в подарок!

Узнайте как купить дешевле>>


На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.



Статьи по теме

из Журнала по теме


Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Опросы

Из-за чего у вас бывает переплата по НДФЛ?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний


Вас заинтересует

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.