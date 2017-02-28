Скачайте новую форму декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду 2017

Подходит срок сдачи декларации о плате за НВОС за 2016 год. Последний день приема контролерами – 10 марта.

Декларацию контролеры принимают исключительно по новой форме. Она утверждена приказом Минприроды от 09.01.2017 № 3.

Скачать новую форму декларации о плате за негативное водействие на окружающую среду 2017 можно в статье на нашем сайте.

Напомним, декларация должна быть представлена всеми организациями и ИП, осуществляющими деятельность, в результате которой оказывается негативное воздействие на окружающую среду. Исключение составляют фирмы и коммерсанты, ведущие деятельность только на объектах IV категории.

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