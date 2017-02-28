Уточнен порядок отражения отпускных в 6-НДФЛ

ФНС России уточнила, как надо заполнять 6-НДФЛ, если выплата отпускных и начало отпуска приходятся на разные отчетные периоды.

Налоговики пояснили, что отпускные надо показывать в расчете за тот период, в котором они выплачены и когда с них удержан НДФЛ.

Например, компания 29 декабря выплатила сотруднику отпускные за отпуск с 9 по 15 января 2017 года. НДФЛ перечислен в бюджет 30 декабря.

Соответственно сумму отпускных нужно показать в разделе 1 формы 6-НДФЛ за 2016 год. Так как период, в котором выплачен доход, удержан и уплачен НДФЛ, – декабрь.

А вот в раздел 2 отпускные не попадут. Так как крайний срок перечисления НДФЛ с этих выплат - 31 декабря, а это суббота. Значит, срок переносится на 9 января 2017 года. Операция будет завершена в 1 квартале 2017 года. А ФНС требует заполнять раздел 2 в том периоде, когда операция завершена (письмо от 24.10.2016 № БС-4-11/20126@).

Еще по теме: