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Уточнен порядок отражения отпускных в 6-НДФЛ

28 февраля 896 просмотров

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ФНС России уточнила, как надо заполнять 6-НДФЛ, если выплата отпускных и начало отпуска приходятся на разные отчетные периоды.

Налоговики пояснили, что отпускные надо показывать в расчете за тот период, в котором они выплачены и когда с них удержан НДФЛ.

Например, компания 29 декабря выплатила сотруднику отпускные за отпуск с 9 по 15 января 2017 года. НДФЛ перечислен в бюджет 30 декабря.

Соответственно сумму отпускных нужно показать в разделе 1 формы 6-НДФЛ за 2016 год. Так как период, в котором выплачен доход, удержан и уплачен НДФЛ, – декабрь.

А вот в раздел 2 отпускные не попадут. Так как крайний срок перечисления НДФЛ с этих выплат - 31 декабря, а это суббота. Значит, срок переносится на 9 января 2017 года. Операция будет завершена в 1 квартале 2017 года. А ФНС требует заполнять раздел 2 в том периоде, когда операция завершена (письмо от 24.10.2016 № БС-4-11/20126@).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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