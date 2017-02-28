Меняется форма декларации по налогу на имущество

ФНС представила проект новой декларации по налогу на имущество организации и обновленного налогового расчета по авансовому платежу.
Изменения в отчетности потребовались в связи с введением коэффициента Кжд при исчислении налога отдельными категориями налогоплательщиков (в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью).
Применяться новая форма декларации начнет с отчетности за 2017 год.
Посмотреть новую декларацию по налогу на имущество и расчет по авансовому платежу в PDF >>
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