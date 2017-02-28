ФНС: как уточнить новый расчет по взносам

Компаниям еще только предстоит впервые сдать новый единый расчет по взносам, а налоговики уже рассказывают, как исправить ошибки в нем.

Если компания представила расчет, а затем нашла в нем ошибки, ей нужно подать уточненный расчет. В раздел 3 уточненного расчета следует включить сведения только о тех работниках, которые требуется изменить.

Информацию о работнике нужно указать под тем порядковым номером, который был присвоен работнику в первичном расчете. Также компания может присвоить свой номер сведениям о работнике в уточненном расчете. Главное, чтобы номера шли в порядке возрастания по организации.

Такие разъяснения содержатся в письме ФНС России от 10.01.2017 № БС-4-1/100@.