Наши сайты
Подарки и скидки здесь!
Журнал, справочная система и сервисы
№5
Март

В свежем «Главбухе»

На каком счете — 26 или 44 — учитывать расходы на продажу

Подписка
Подарки и скидки здесь!
№5

Выходное пособие уволенному не облагается взносами при одном условии

28 февраля 132 просмотра

Новости по теме

Выходное пособие при увольнении по соглашению сторон не облагается страховыми взносами в пределах  трехкратного заработка или шестикратного — для работников Крайнего Севера. Но для этого необходимо одно условие – выплата должна быть предусмотрена трудовым или коллективным договором (письмо Минфина России от 2 февраля 2017 г. № 03-15-06/5501).

Страховые взносы не начисляются компенсации, установленные законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления. Исключение составляют, в частности, выходное пособие и средний заработок на период трудоустройства в части, превышающей трехкратный размер среднемесячного заработка. Для работников Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – шестикратный размер (подп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ). Чиновники не делают разницы между обязательными выплатами в случае сокращения и отступными по соглашению сторон.

Еще по теме:

Новые карточки по взносам: образцы, заполнение



Статьи по теме

Вопросы и ответы по теме

из Журнала по теме


Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Опросы

Из-за чего у вас бывает переплата по НДФЛ?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний


Вас заинтересует

Зарплата 27 февраля 2017 19:00 Отчетность за 1 квартал 2017 года
Кдело 27 февраля 2017 16:00 Условия приема на работу в 2017 году

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.