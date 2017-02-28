Выходное пособие уволенному не облагается взносами при одном условии

Выходное пособие при увольнении по соглашению сторон не облагается страховыми взносами в пределах трехкратного заработка или шестикратного — для работников Крайнего Севера. Но для этого необходимо одно условие – выплата должна быть предусмотрена трудовым или коллективным договором (письмо Минфина России от 2 февраля 2017 г. № 03-15-06/5501).

Страховые взносы не начисляются компенсации, установленные законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления. Исключение составляют, в частности, выходное пособие и средний заработок на период трудоустройства в части, превышающей трехкратный размер среднемесячного заработка. Для работников Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – шестикратный размер (подп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ). Чиновники не делают разницы между обязательными выплатами в случае сокращения и отступными по соглашению сторон.

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