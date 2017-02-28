С 2017 года для суточных действуют новые лимиты. Теперь необлагаемые ограничения есть не только для НДФЛ, но и для страховых взносов. Ошибетесь в расчете – удержите лишнего с работника и переплатите в бюджет.
Прорешайте пять задач от Системы Главбух. Если все ответы будут верны, значит, вы начисляете и выплачиваете суточные без ошибок.
Задача 2. Про расчет дней для суточных
Задача 3. Про суточные в валюте
Задача 4. Про НДФЛ с суточных в валюте
Задача 5. Про переходящие командировки
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