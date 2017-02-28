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Пять задач про суточные–2017: проверьте себя

28 февраля 135 просмотров

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С 2017 года для суточных действуют новые лимиты. Теперь необлагаемые ограничения есть не только для НДФЛ, но и для страховых взносов. Ошибетесь в расчете – удержите лишнего с работника и переплатите в бюджет.

Прорешайте пять задач от Системы Главбух. Если все ответы будут верны, значит, вы начисляете и выплачиваете суточные без ошибок.

 Задача 1. Про лимиты суточных

 Задача 2. Про расчет дней для суточных

Задача 3. Про суточные в валюте

 Задача 4. Про НДФЛ с суточных в валюте

 Задача 5. Про переходящие командировки

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Как и в каком размере выдавать суточные

Как отразить в бухучете выплаты командированному сотруднику

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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