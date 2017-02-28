Не путайте декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду с отчетом по экосбору

Плата за негативное воздействие на окружающую среду и экологический сбор – не одно и то же. Соответственно, и отчетность по этим платежам разная.

Плату за негативное воздействие на окружающую среду надо перечислять:

при выбросе в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников;

сбросе загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

хранении и захоронении отходов на полигонах и других объектах и т. д. (ст. 16 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ).

За 2016 год надо перечислить плату не позднее 1 марта 2017 года. А декларацию нужно сдать до 10 марта включительно.

Другое дело — экологический сбор. Его платят те производители и импортеры, которые не хотят или не могут утилизировать отходы. Правила взимания экологического сбора, в том числе порядок его исчисления, срок уплаты, порядок взыскания, зачета, возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора, утверждены постановлением Правительства РФ от 8 октября 2015 г. № 1073.

Экологический сбор за 2016 год нужно заплатить до 15 апреля 2017 года. В этот же срок надо сдать расчет.