Плата за негативное воздействие на окружающую среду и экологический сбор – не одно и то же. Соответственно, и отчетность по этим платежам разная.
Плату за негативное воздействие на окружающую среду надо перечислять:
- при выбросе в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников;
- сбросе загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;
- хранении и захоронении отходов на полигонах и других объектах и т. д. (ст. 16 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ).
За 2016 год надо сдать декларацию о плате за негативное воздействие до 10 марта включительно.
Другое дело — экологический сбор. Его платят те производители и импортеры, которые не хотят или не могут утилизировать отходы. Правила взимания экологического сбора, в том числе порядок его исчисления, срок уплаты, порядок взыскания, зачета, возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора, утверждены постановлением Правительства РФ от 8 октября 2015 г. № 1073.
Экологический сбор за 2016 год нужно заплатить до 15 апреля 2017 года. В этот же срок надо сдать расчет.
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