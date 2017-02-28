В Росстат надо сдать два обновленных отчета

Не позднее 31 марта все компании независимо от применяемой системы налогообложения должны сдать в Росстат два обязательных отчета.

Это бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2016 год. Составлять эти отчеты надо с учетом новых рекомендаций Минфина (приложение к письму от 28.12.2016 № 07-04-09/78875).

Подробности читайте в статье «Минфин разъяснил, как составлять бухгалтерскую отчетность’2016».

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