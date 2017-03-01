Сегодня истекает срок сдачи справок 2-НДФЛ с признаком 2

Сообщить о невозможности удержать и перечислить в бюджет исчисленную сумму НДФЛ за 2016 год нужно не позднее 1 марта 2017 года (п. 5 ст. 226 НК РФ). Об этом напоминает УФНС по Московской области.

Уведомить о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог и сумме неудержанного налога работодатель обязан не только инспекторов по месту учета организации, но и самого налогоплательщика. Сведения надо представить в виде справок по форме 2-НДФЛ. Только вместо признака 1 надо поставить 2.

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