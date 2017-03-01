Заблокировать счет банковского вклада налоговики не вправе

Инспекторы могут приостановить операции по счетам, открытым на основании договора банковского счета. Заблокировать счет, открытый на основании договора банковского вклада, налоговики не могут (письмо ФНС России от 24 января 2017 г. № 03-02-07/1/3232).

В налоговом законодательстве под банковским счетом понимается счет, который компания открыла при заключении договора банковского счета. Поэтому лишь его и могут заблокировать инспекторы. Счет, компания открывает депозит или вклад, ей тоже открывают счет. Но заблокировать его налоговики не могут.

Однако если организации заблокировали счет, новый открыть уже нельзя. В открытии счета откажет любой банк, не только тот, счет в котором заморозили. Причем не получится открыть даже счет банковского вклада или депозита.

О причинах блокировки расчетного счета читайте в статье.