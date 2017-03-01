Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Перечисление авансовых платежей по налогу на прибыль
- Доверенность на право подписи документов за Гл бухгалтера.
- Аудиторское заключение
- Платежное поручение
- О приеме иностранца
- Неполная уплата платежа за загрязнение окружающей среды
- Перевыставление счетов-фактур на воду
- Вправе ли организация учесть в расходах авансовый платеж,
- ос или материалы в аренду
- вычет ндс, включенного в стоимость ос
- НДС налоговый агент за счет собственных вычет
- Вознаграждение по договору поручительства
- Гостиничный и посреднический бизнес бронирования
- Возмещение вреда НДФЛ
- Транспортный налог Норильск
- авансы транспортный налог
- Налоговый вычет на детей
- Учет спецодежды переданной в эксплуатацию нужно вести и за балансовый учет
- Строительство склада, документация, госрегистрация.
- Доход в валюте при УСН
- Декларация по НДФЛ
- Имущества сданы в аренду
- Об учете транспортных расходов
- Приобретение и использование этилового спирта в деятельности организации
- О присвоении разряда
- Взносы в СРО
- Учет в производстве.
- БСО
- Порядок признания доходов
- Пени в отчете 4-ФСС
- ТТН
- Возврат денег покупателю частями
- Субсидии на возмещение расходов
- Уменьшение единого налога УСН на страховые взносы (ИП)
- Отчет в ПФР
- Порядок утверждения годовой финансовой отчетности компании, имеющей дочерние компании
- Пособие по больничному совместителю
- По какой ставке НДС осуществлять реализацию мед. товаров
- Отчеты по алкоголю
- Переход с УСН на ОСНО
- Увольнение сотрудника, которому присвоена инвалидность
- Декларация
- Уменьшение УСН на фиксированные ИП
- Загрязнение окружающей среды
- Учет по посредническому договору
- Бронирование через посредника
- Порядок отражения в учете неустойки
- Договор дарения
- УСН счета-фактуры с НДС после перехода
- Численность ЕНВД
- Отчетность при реорганизации
- Операции по выполнению работ с привлечением субподрядчика
- Нарушение режима больничного
- О продолжительности отпуска
- Об оплате работы в дни отдыха
- Порядок расчетов с иностранным покупателем в рублях
- О выставлении счетов-фактур физлицам
- Отчётность в РЭК
- Создание программного продукта для реализации
- Заполнение СЗВ 6-4
- Б/у и н/у при выдаче подарка
- Доход УСН
- О списании прибыли текущего отчетного периода
- О расчете отпускных
- отпуск с увольнением
- Документы доставка товаров
- ЕНВД пейнтбол
- О расходах на установку пожарной сигнализации
- Вид разрешенного строительства
- О вычете НДС за прошлые периоды (свыше 3-х лет)
- переплата по налогу
- Как принять к вычету «входной» НДС
- Аренда у физического лица
- Единовременная выплата при увольнении по соглашению сторон
- Налоги и отчетность по ТС.
- О расчете среднего заработка
- Земельный участок ставка
- Доходы и расходы НКО
- расчеты с использованием электронных денег
- Создание резерва по 116-ФЗ
- Оформление протокола
- Пособие до 1,5 лет при простое
- Лизинговые платежи
- Об исчислении акцизов
- Возврат аванса
- Размер доплаты за совмещение должностей
- Больничное пособие по уходу за ребенком
- Получение пособия по уходу за ребенком
- Резерв на оплату отпуска
- Бухгалтерский и налоговый учет спирта и алкогольной продукции, отчеты по алкоголю
- Покупка у физика НДФЛ
- Возмещение расходов
- Потери от брака
- Порядок погашения непокрытого убытка
- Отражение процентов по кредиту в балансе
- Оформление иностранца,НДФЛ, взносы
- стоимость имущества в договоре аренды
- Образец заполнения справки-подтверждения
- Списание неиспользуемой компьютерной программы
- Особенности учета НМА
- Регистрация обособленного подразделения с новым видом деятельности
- Корректировочная бухгалтерская отчетность.
- Дивиденды за счет прибыли прошлых лет
- Передача ТМЦ на ответственное хранение
- Аренда автомобиля
- О совмещении УСН и ЕНВД для гостиницы с рестораном.
- Требование покупателя о хронологии входящих счетов-фактур
- Покупка ОС
- Компенсация расходов на ипотеку сотруднику
- Существенные условия договора аренды
- Коды ОКВЭД
- Налог на имущество
- Реализация НМА (сайт)
- Ведение табеля учета рабочего времени
- Расчет больничного пособия
- Резерв на оплату отпусков
- Транспортный налог по автомобилям для перепродажи
- Отпуск по уходу за ребенком до 6 лет
- Кадровые документы
- Продажа акций
- ЕНВД Брянск
- Номер платежки в счет-фактуре.
- Об имущественном вычете
- Учет курсовых разниц при УСН
- Стеллажи
- Премия по итогам года
- Номенклатура товара
- Порядок учета расходов на доставку
- О сохранении права на пособие
- Безвозмездные товары
- Налог на имущество после дооценки
- Корректировка взносов 4-ФСС
- Код застрахованного лица персонифицированный учет инвалид
- Учет расходов по ДМС при увольнении
- ЕНВД и обособленное подразделение
- Отнесение работ к НИОКР учет
- Работа управляющей организции
- Состав комиссии при инвентаризации
- Бонусы за выполнение определенных условий договора
- О выходе на работу после декрета
- Обязательный аудит
- Безвозмездная передача сайта сторонней организации
- Налоговые последствия
- Порядок признания выручки при посредническом договоре на УСН
- Порядок уплаты НДФЛ и страховых взносов по обособленному подразделению без баланса
- Договор купли продажи, 3 -ндфл
- Особенности предоставления документов транспортной перевозки
- Отгрузка и реализация
- Скульптура
- отпуск в праздничные дни
- Прием на работу индивидуального предпринимателя
- Порядок учета кредит ноты
- Расходы по договору оферты
- Период для расчета учебного отпуска. сотрудница находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.
- Доходы управляющей компании (УСНО)
- Резерв оплаты отпусков
- Порядок учета и организации кассовых операций в обособленном подразделении
- Банковская комиссия при перечислении алиментов
- Расчетный период для расчета среднего заработка
- Уменьшение уставного капитала
- Утерянный билет
- Лицензионный договор с нерезидентом
- Курсовые разницы НДС
- Оформление документов по транспортной экспедиции
- ВКС
- БСО. ККТ. Услуги психолога.
- Экипаж
- Порядок уценки запасов
- Увольнение
- переход с УСН на ОСН
- Шапка аттачмента
- Два предмета договора учет первичка
- О предоставлении отпуска, о расчете пособия по беременности и родам
- Вычет НДС
- Трудовые книжки
- оквэд
- Асфальтная дорога движимое или недвижимое имущество
- Система видеонаблюдения в арендованном помещении.Как принять на учет.
- НДС при переходе с УСН на ОСНО
- Движимое имущество
- О долгах по взносам в ПФР
- Транспортный налог при консервации транспортного средства
- ЕНВД вход на мероприятия
- Разделительный баланс при реорганизации
- Ликвидация ОС с 08 счета
- Пособие декретнице при неполном рабочем дне
- Особенности оплаты дней в командировке
- Оформление актов