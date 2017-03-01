Надо ли вносить плату НВОС за бытовой мусор

Росприроднадзор разъяснил, должна ли компания вносить плату за НВОС, если у нее остаются от деятельности только твердые коммунальные отходы.

Чиновники указали, что плату не должны вносить компании, у которых от их деятельности остаются только твердые коммунальные отходы (абз. 2 ст. 16.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ).

К таким отходам относятся обычный бытовой мусор, аналогичный отходам, которые остаются у граждан. А именно: товары, которые утратили свои потребительские свойства, отходы от потребления — пищевые отходы, упаковка, старая тара, макулатура и иные подобные виды.

Плату за подобные коммунальные отходы вносит региональный оператор, если такой есть в субъекте, либо оператор, в функции которого входит хранение и захоронение отходов.

Такие разъяснения приведены в письме от 22.11.2016 № АА-05-04-32/23821.

Напомним, сегодня последний день, чтобы внести плату за НВОС за 2016 года. А вот декларацию о плате контролеры принимают до 10 марта включительно.

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