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Лимиты и ставки по УСН могут поменяться

1 марта 558 просмотров

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На рассмотрении в Госдуме находится законопроект № 939-7, который предусматривает изменение лимитов и налоговых ставок по УСН.

Так, депутаты предлагают снизить ставку для компаний на УСН с объектом налогообложения «доходы» с 6 до 3%, а с объектом «доходы минус расходы» – с 15 до 8%.

А вот лимиты по УСН они предлагают, наоборот, поднять. По доходам увеличить со 150 до 400 млн. руб., по численности работников – со 100 до 150 человек.

О том, какие изменения уже сейчас надо учитывать бухгалтеру в своей работе, смотрите в нашем сервисе «Изменения-2017».

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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