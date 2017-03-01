Лимиты и ставки по УСН могут поменяться

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект № 939-7, который предусматривает изменение лимитов и налоговых ставок по УСН.

Так, депутаты предлагают снизить ставку для компаний на УСН с объектом налогообложения «доходы» с 6 до 3%, а с объектом «доходы минус расходы» – с 15 до 8%.

А вот лимиты по УСН они предлагают, наоборот, поднять. По доходам увеличить со 150 до 400 млн. руб., по численности работников – со 100 до 150 человек.

О том, какие изменения уже сейчас надо учитывать бухгалтеру в своей работе, смотрите в нашем сервисе «Изменения-2017».

Еще материалы по теме: