Лимиты и ставки по УСН могут поменяться

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект № 939-7, который предусматривает изменение лимитов и налоговых ставок по УСН.
Так, депутаты предлагают снизить ставку для компаний на УСН с объектом налогообложения «доходы» с 6 до 3%, а с объектом «доходы минус расходы» – с 15 до 8%.
А вот лимиты по УСН они предлагают, наоборот, поднять. По доходам увеличить со 150 до 400 млн. руб., по численности работников – со 100 до 150 человек.
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