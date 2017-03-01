По итогам января с платежками по взносам случилась повальная путаница. Инспекторы выделили пять самых частых ошибок.
Их мы привели в статье «Новые ошибки в платежках по взносам – как исправить и не совершать». Обязательно ознакомьтесь и не допускайте подобных ошибок при расчетах за февраль.
Напомним, страховые взносы за февраль надо перечислить в бюджет не позднее 15 марта 2017 года.
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