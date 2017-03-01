Утверждены новые формы отчетности в ПФР

Правление ПФР утвердило сразу несколько новых форм ежегодной отчетности (постановление от 11.01.2017 № 3п).

Во-первых, СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц». Его надо будет представлять не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Впервые подать отчет о стаже в ПФР надо по итогам 2017 года. Срок представления – 1 марта 2018 года. Смотрите, как заполнить новую форму СЗВ-СТАЖ >>

Во-вторых, ОДВ-1 «Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета». Его надо будет сдавать вместе с формой СЗВ-СТАЖ.

В-третьих, СЗВ-КОРР «Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица». Этот отчет подавать в ПФР надо в том случае, если требуется уточнить или отменить сведения, учтенные на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.

В-четвертых, СЗВ-ИСХ «Сведения о заработке (вознаграждении) доходе, сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица». Эту форму следует заполнять только за отчетные периоды до 2016 года (включительно). И только в ситуации, если за эти периоды были нарушены сроки представления отчетности.

СЗВ-СТАЖ

ОДВ-1

СЗВ-КОРР

СЗВ-ИСХ