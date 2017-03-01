Сегодня последний день чтобы внести плату за негативное воздействие на окружающую среду

1 марта нужно перечислить плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год. Если не перечислить плату за НВОС в срок, организацию могут оштрафовать на сумму от 50 000 до 100 000 руб. (ст. 8.41 КоАП РФ).
КБК для платежных поручений:
- за размещение отходов - 048 1 12 01040 01 6000 120;
- выбросы в атмосферный воздух - 048 1 12 01010 01 6000 120;
- сбросы в водные объекты - 048 1 12 01030 01 6000 120.
Образец платежки, а также другие подсказки по заполнению смотрите здесь.
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Не позднее 10 марта надо сдать декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год. Опубликовали ее совсем недавно.
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