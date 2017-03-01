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Инспекторы будут чаще штрафовать за долги по НДФЛ

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Сегодня последний день чтобы внести плату за негативное воздействие на окружающую среду

1 марта 514 просмотров

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1 марта нужно перечислить плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год. Если не перечислить плату за НВОС в срок, организацию могут оштрафовать на сумму от 50 000 до 100 000 руб. (ст. 8.41 КоАП РФ).

КБК для платежных поручений:

  • за размещение отходов - 048 1 12 01040 01 6000 120;
  • выбросы в атмосферный воздух - 048 1 12 01010 01 6000 120;
  • сбросы в водные объекты - 048 1 12 01030 01 6000 120.

Образец платежки, а также другие подсказки по заполнению смотрите здесь.

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Не позднее 10 марта надо сдать декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год. Опубликовали ее совсем недавно.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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