Сегодня последний день чтобы внести плату за негативное воздействие на окружающую среду

1 марта нужно перечислить плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год. Если не перечислить плату за НВОС в срок, организацию могут оштрафовать на сумму от 50 000 до 100 000 руб. (ст. 8.41 КоАП РФ).

КБК для платежных поручений:

за размещение отходов - 048 1 12 01040 01 6000 120;

выбросы в атмосферный воздух - 048 1 12 01010 01 6000 120;

сбросы в водные объекты - 048 1 12 01030 01 6000 120.

Образец платежки, а также другие подсказки по заполнению смотрите здесь.

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Не позднее 10 марта надо сдать декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год. Опубликовали ее совсем недавно.