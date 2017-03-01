60 опасных реквизитов первички и другие коварные ловушки в работе

Редакция журнала "Главбух" составила карты рисков для популярных бухгалтерских документов: акта, счета-фактуры, УПД, ТОРГ-12, ТТН, транспортной накладной, авансового отчета и путевого листа.
Выделила 60 «горячих точек». Это реквизиты, которые надо перепроверить. За ошибки в них налоговики могут снять расходы и вычеты.
Подробности читайте в статье "Проверяйте свою первичку на опасные ошибки по карте рисков".
А ниже в таблице вы найдете список статей, которые предостерегут от ошибок в каждодневной работе.
|Название статьи
|О чем статья
|Четкие сроки, в которые требуется удерживать и перечислять НДФЛ
|У бухгалтера велик риск пропустить день уплаты НДФЛ в бюджет. Ведь в кодексе не одна, а две даты для перечисления налога. Ошибка может привести к недоимке, пеням и штрафу, а также к ошибкам в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. В статье вы найдете удобную таблицу, где все сроки систематизированы в зависимости от вида выплат
|Проводки, которые надо делать вручную каждый раз
|Учетные программы большинство операций проводят автоматически. Но есть проводки, которые регулярно нужно делать вручную. Сверьтесь с нашим списком и убедитесь, что провели в учете все операции
|Коварные ловушки в условиях по зарплате и безопасные формулировки
|В статье Вы найдете формулировки о зарплате для трудовых договоров. Они защитят от штрафа за нарушение трудового законодательства, сумма которого доходит до 50 000 руб.
|Как вести новые карточки по взносам — главные правила в картинках
|В этом году компании и предприниматели по-прежнему обязаны вести учет выплат в пользу работников и новых взносов. Но как именно, пока нигде не сказано. Мы предлагаем привычный для вас и удобный способ — делать это в специальных карточках-регистрах. Возможно, в Вашей учетной программе они есть. Главное, чтобы их формы и заполнение соответствовали изменениям. Пять правил помогут вам это проверить
|Опасные ловушки в приказе на отпуск
|Из-за ошибок в приказе на отпуск налоговики могут снять расходы, а проверяющие из инспекции труда оштрафовать компанию на 50 000 руб. Мы показали на образцах, в каких реквизитах приказа спрятались опасные ловушки
|Стало дорого пренебрегать пояснениями, которые требует ИФНС
|Стало опаснее игнорировать на камералках требования, в которых налоговики просят пояснить отчетность. А пояснения по НДС инспекторы теперь принимают только через интернет. Подробности — в статье
|Бухгалтерские справки, которые защитят Вас от штрафов и ошибок в учете
|В статье Вы найдете 10 исчерпывающих образцов бухгалтерских справок, которые нужны в работе каждый день
|20 причин, по которым у компании заблокируют счета
|С этого года у инспекций появилось больше поводов блокировать счета компаниям, к примеру, за опоздание с отчетностью по новым взносам. А банки продолжают играть роль контролеров и отключают Клиент-Банк за подозрительные операции. В статье Вы найдете все ситуации, в которых компания запросто может оказаться оторванной от расчетов, и быстрые меры по спасени
|С каких суточных теперь надо платить взносы
|С 2017 года действуют новые лимиты по суточным. Если их не учесть в расчетах, можно получить штраф. Чтобы этого не произошло, загляните в нашу статью
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