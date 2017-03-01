60 опасных реквизитов первички и другие коварные ловушки в работе

Редакция журнала "Главбух" составила карты рисков для популярных бухгалтерских документов: акта, счета-фактуры, УПД, ТОРГ-12, ТТН, транспортной накладной, авансового отчета и путевого листа.

Выделила 60 «горячих точек». Это реквизиты, которые надо перепроверить. За ошибки в них налоговики могут снять расходы и вычеты.

Подробности читайте в статье "Проверяйте свою первичку на опасные ошибки по карте рисков".

А ниже в таблице вы найдете список статей, которые предостерегут от ошибок в каждодневной работе.