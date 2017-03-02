Росприроднадзор рассказал, кто обязан внести плату за загрязнение окружающей среды

Платить за загрязнение окружающей среды не нужно, если компания или индивидуальный предприниматель ведет деятельность только на объектах IV категории. Если помимо этого ведется деятельность на объектах I, II или III категории, плату перечислить нужно (письмо Росприроднадзора от 21 февраля 2017 г. № АС-06-02-36/3591).

Офисы, как правило, не являются объектами, которые загрязняют откружающую среду. Вносить плату нужно только при наличии стационарного источника выбросов. По этой причине не надо вносить плату за автомобили. Ведь они не относятся к стационарным источникам.

Срок внесения платы уже прошел 1 марта. А вот на то, чтобы сдать декларацию о плате за загрязнение окружающей среды за 2016 год, время еще есть до 10 марта.

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