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Налог по упрощенке можно снизить за счет страховки

2 марта 322 просмотра

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Организации и предприниматели на упрощенке с объектом «доходы минус расходы» вправе уменьшить налог на платежи по договору добровольного медицинского страхования сотрудников. Об этом сообщил Минфин России в письме от 10 февраля 2017 г. № 03-11-06/2/7568.

При расчете налоговой базы компании и предприниматели на упрощенке вправе учесть расходы на зараплату, пособия временной нетрудоспособности и т. д. (подп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Плательщики налога по упрощенке учитывают  расходы на оплату труда в том же порядке, что компании на обзем режиме. А они учитывают в расходах на оплату труда взносы по договору добровольного медицинского страхования. Но есть обязательные условия:

  • страховая организация обязана иметь лицензию;
  • срок действия договоров добровольного медицинского страхования работников должен быть не менее одного года.

 Но даже у компаний на общем режиме возникают две спорные ситуации с расходами на медстраховку.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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