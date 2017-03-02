Налог по упрощенке можно снизить за счет страховки

Организации и предприниматели на упрощенке с объектом «доходы минус расходы» вправе уменьшить налог на платежи по договору добровольного медицинского страхования сотрудников. Об этом сообщил Минфин России в письме от 10 февраля 2017 г. № 03-11-06/2/7568.

При расчете налоговой базы компании и предприниматели на упрощенке вправе учесть расходы на зараплату, пособия временной нетрудоспособности и т. д. (подп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Плательщики налога по упрощенке учитывают расходы на оплату труда в том же порядке, что компании на обзем режиме. А они учитывают в расходах на оплату труда взносы по договору добровольного медицинского страхования. Но есть обязательные условия:

страховая организация обязана иметь лицензию;

срок действия договоров добровольного медицинского страхования работников должен быть не менее одного года.

Но даже у компаний на общем режиме возникают две спорные ситуации с расходами на медстраховку.