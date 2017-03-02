Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Не согласован зачет взаимных требований
- Льгота по НДС при НИОКР
- Суточные разъездной характер работ
- Изготовление скульптуры
- Порядок начисления и уплаты дополнительных страховых взносов
- Возврат продукции от ИП
- Договор цессии и зачет
- Товаросопроводительные документы экспорт Казахстан
- Подтверждение ОКВЭД в ФСС
- Возврат взноса из ФСС
- Расчет среднего заработка
- Зачет аванс и ведение учета
- О взносах в ПФР
- дивиденды
- учет транспортных услуг в НУ
- Акты сверки
- срочный на бессрочный трудовой договор
- Ошибочное перечисление денежных средств
- Авансовые платежи по транспортному налогу в расходы
- Сумма компенсации за ГСМ арендованного транспорта
- НДФЛ при получении дохода по облигациям
- Аренда авто. 2-НДФЛ
- НДФЛ с натурального дохода
- Стоимость земельного участка
- Расходы связанные с обслуживанием ценных бумаг
- НДФЛ с материальной выгоды
- О компенсации при увольнении
- Разрешение на строительство
- Амортизация ОС на УСН
- Списание товара приобретенного до перехода на УСН
- Расходы на проезд и проживание по договору с ИП
- О начислении пособия по временной нетрудоспособности
- Распределение затрат
- Материальная выгода ИП на УСН от беспроцентного займа.
- Учет ОС стоимостью менее 40 000
- НДС при реализации лома цветных металлов
- Списание НМА
- Счет-фактуры на оборудование требующего пусконаладочных работ
- Возврат товара от покупателя
- Выплата аванса сотрудникам
- НДС на услуги по обучении на территории Украины
- Обязанность по предоставлению 3-НДФЛ
- Ошибка в книге учета доходов и расходов
- Грунтовая дорога
- Обеспечительный платеж - задаток
- НДФЛ с компенсации при досрочном расторжении трудового договора
- подпись отчетности
- Переход с УСН на ОСНО, исчисление НДС
- Использование электронных документов
- Подпись в счет- фактуре ИП
- Бухгалтерская отчетность малого предприятия на УСН
- НДС уплачен поставщику на ОСНО, отгрузка прошла на УСН
- Кассовая книга организация работает без ККТ
- займ от учредителя
- Консалтинговые услуги при УСН
- Вступительные и членские взносы при упрощенке
- Порядок учета расходов на проживание сотрудников
- Ведение бух. учета
- Порядок учета расходов на ремонт и улучшение арендованного имущества
- Налоговые последствия получения имущества в качестве пожертвования
- Порядок учета расходов на содержание автотранспорта
- Увольнение директора ликвидация
- Выплата дивидендов нерезиденту
- продажа товара в розницу
- Приобретение квартиры
- декларация 3-НДФЛ
- Особенности возврата товара на ОСНО
- Увольнение сотрудницы при ликвидации в период отпуска по уходу
- Раздельный учет по ЕНВД и ОСНО
- Договор с врачом без лицензии, как индивидуальным предпринимателем
- Учет выплаты по ОСАГО
- Переход на ОСНО с УСН доходы основные средства
- Сдача выручки в главную кассу в течение дня
- Бухгалтерская отчетность в момент преобразования
- Гранты для ИП УСН
- О внесении корректировок в бухгалтерский баланс
- Срок оплаты уставного капитала
- Амортизационная премия
- НДФЛ при выплате доли участнику имуществом
- налогообложение суточных
- О возможности переноса расходов
- Уголок потребителя
- Основное средство
- О сроках хранения первичных документов по начислению и выплате дивидендов
- срок хранения кассовых документов
- Курсовые разницы
- Увольнение
- Отчеты 1 квартал
- Порядок заполнения формы СЗВ 6-3
- О необходимости уведомления налогового органа об открытии паспорта валютной сделки
- Порядок возврата авиабилета
- ПБУ 2/2008
- Бух баланс ИП
- в трудовой нет записи об увольнении
- Порядок утверждения форм первичных документов
- О сроках проведения выездной проверки
- Особенности налогообложения при аренде служебного жилья
- Взносы, патент
- Организация не ведет деятельность
- Энергоаудит УСН
- денежная компенсация за дополнительный отпуск
- Особенности погашения беспроцентных займов
- Уменьшение УСН "доходы" на страховые взносы
- Распределения страховых взносов ЕНВД и ЕСХН
- Госпошлина, услуги адвоката (документальное подтверждение)
- Погашение задолженности
- Получение зарплаты доверенным лицом
- Экспорт в книге продаж
- Дивиденды в декларации по налогу на прибыль.
- Возврат переплаты по налогу
- Учёт стеллажей
- Обособленное подразделение в соседнем доме
- Пояснительная записка
- Исправление существенной ошибки
- Перевод подразделения на централизованную уплату
- Ставка НДС
- Распределение чистой прибыли
- Учет курсовых разниц
- Ремонт транспортных средств
- Бесплатный земельный участок под индивидуальное строительство
- Уменьшение УСН на сумму страховых взносов за ИП
- О пособии по уходу за ребенком
- Перевод сотрудников на руководящих должностях
- Списание безнадежного долга цессионарием
- Благотворительность
- Порядок начисления и выплаты дивидендов
- Уточнение платежа по налогам
- Расчет и уплата НДФЛ
- Расчёты по налогу на прибыль
- Расчет компенсации за неиспользованный отпуск
- Индексация пособия по уходу за ребенком
- О выплате пособия по уходу за ребенком при ликвидации работодателя
- Отчет о целевом финансировани
- Ведение бухучета директором
- Повышение оклада сотруднику
- Лимит кассы
- Замена стороны в договоре
- Эстония лицензионный договор
- Продажа доли в УК
- Резерв по сомнительным долгам
- Расходы на продажу
- Взносы в СРО
- Вычет на ребенка
- Участие в аукционе
- Выплата по решению суда
- Передача основных средств в качестве отступного по займу
- Амортизационная группа и метод начисления амортизации
- УСН реализация моторных масел
- Бухгалтерская отчетность, состав, сроки предоставления
- Налоговый агент по налогу на прибыль
- Об оформлении трудовой книжки
- Дата передачи услуг заказчику для НДС
- дополнительный отпуск НДФЛ,взносы
- Доставка
- Изменения в книге учета доходов и расходов
- ПБУ 18/02 убыток
- Порядок налогообложения деятельности по предоставлению наемного персонала
- Учет оплаты расходов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет
- Учёт расчётов по налогу на прибыль
- отражение расходов в книге доход и расходов
- Бухгалтерский учет продажи и возврата от покупателя. Отражение продажи и возврата в декларациях по НДС, налога на прибыль
- Отражение арендованного ОС
- Ставка НДС
- Учет объекта незавершенного строительтва
- Вычет НДС при расторжении инвестиционного договора
- Возмещение курсовых разниц поставщику
- Продажа товара за наличный расчет
- налог на имущество
- возврат товара НДС
- Директор погасил займза организацию Проводки.
- импорт