Платежки по взносам со статусом 14 не пройдут

Будьте внимательны, заполняя платежные поручения на уплату февральских взносов. Платеж не пройдет, если в поле 101 поставить статус 14.

Как разъяснил Банк России, указание в платежных поручениях на уплату взносов в поле 101 статуса 14 в комбинации с ИНН юридического лица в реквизите «ИНН плательщика» и значения «0» в реквизите «Код» не соответствует требованиям приказа Минфина России № 107н. В связи с этим такой платеж не может быть исполнен банком.

Об этом Центробанк сообщил в письме от 14.02.2017 № 017-45-4/1008.

Напомним, еще недавно налоговики требовали от компаний в платежках код 14 (письмо ФНС России от 20.01.2017 № БС-3-11/371@). Но банки отказывались пропускать такие платежки из-за настроек программного обеспечения. И налоговики вынуждены были поменять свою позицию. Теперь в поле 101 компании должны ставить статус 01, предприниматели – 09 (письмо ФНС от 03.02.2017 № ЗН-4-1/1931@).

О том, какие ошибки в платежках допускают бухгалтеры и как их исправлять, читайте в статье «Новые ошибки в платежках по взносам – как исправить и не совершать».

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