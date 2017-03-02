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НДС из кассовых чеков в расходах не учитывается

2 марта 280 просмотров

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НДС, выделенный в кассовом чеке при покупке товара в розницу, к вычету не принимается и не учитывается в расходах при расчете налога на прибыль.

Такой вывод Минфин сделал в письме от 24.01.2017 № 03-07-11/3094.

Финансисты отметили, что компания вправе заявить вычет только при наличии счетов-фактур (п. 1 ст. 172 НК РФ). Исключение: представительские и командировочные расходы. Для вычета по ним счет-фактура не нужен, достаточно чеков (п. 7 ст. 171 НК РФ).

То есть входной НДС по товарам, купленным в розничной сети за наличный расчет, нельзя принять к вычету без счетов-фактур.

Кроме того, сумма НДС, которую компания не приняла к вычету из-за отсутствия счетов-фактур, расходом не является. Все исключения прописаны в пункте 2 статьи 170 НК РФ. И случая с кассовым чеком среди этих исключение нет.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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