За СЗВ-М введен новый штраф

С этого года сотрудники Пенсионного фонда будут назначать новый штраф за СЗВ-М. Его размер – 1000 руб.
На такую сумму ПФР оштрафует, если получит бумажные сведения о работниках вместо электронных (п. 4 ст. 17 Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ). До 2017 года штрафа за такое нарушение не было.
Подавать форму СЗВ-М на бумаге нельзя, если в отчет включаются сведения более чем на 25 человек.
Напомним, 15 марта истекает срок сдачи СЗВ-М за февраль. На что обратить внимание при заполнении этого отчета читайте в статье "СЗВ-М за февраль 2017 года: сроки сдачи, образец, бланк, штрафы".
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