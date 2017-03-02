За СЗВ-М введен новый штраф

С этого года сотрудники Пенсионного фонда будут назначать новый штраф за СЗВ-М. Его размер – 1000 руб.

На такую сумму ПФР оштрафует, если получит бумажные сведения о работниках вместо электронных (п. 4 ст. 17 Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ). До 2017 года штрафа за такое нарушение не было.

Подавать форму СЗВ-М на бумаге нельзя, если в отчет включаются сведения более чем на 25 человек.

Напомним, 15 марта истекает срок сдачи СЗВ-М за февраль. На что обратить внимание при заполнении этого отчета читайте в статье "СЗВ-М за февраль 2017 года: сроки сдачи, образец, бланк, штрафы".

Еще по теме: