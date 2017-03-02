Налоговики выдают новый акт сверки

С 24 января инспекторы выдают компаниям и предпринимателям новую форму акта совместной сверки расчетов. Она утверждена приказом ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-17/685@.

Обновление прежнего акта потребовалось из-за того, что теперь налоговики проводят не только сверку расчетов по налогам, но и страховым взносам.

Добавим, что процедура сверки не поменялась. Сначала надо подать в ИФНС заявление в произвольной форме. После этого в течение пяти рабочих дней налоговики составляют акт сверки. На следующий день чиновники вручают акт, высылают его по почте заказным письмом или отправляют в электронном виде.

О том, к чему компаниям и ИП готовиться в ходе проверки налоговиками страховых взносов, читайте в статье «Как налоговики будут собирать с компаний взносы».

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