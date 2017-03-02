Суточные в валюте: когда платить НДФЛ

Минфин рассказал, когда следует удерживать и платить НДФЛ с суточных, выданных в валюте (письмо от 01.02.2017 № 03-04-09/5325).
Суточные освобождаются от НДФЛ в пределах лимита: 700 руб. в день – при командировках внутри страны, 2500 руб. в день – при загранкомандировках. С суммы превышения НДФЛ удерживается в общем порядке.
Если командированный работник получил суточные в иностранной валюте, то чтобы определить, укладывается выданная сумма в лимит, суточные нужно пересчитать в рубли. Делать это нужно по курсу ЦБ, действующему на последний день месяца, в котором был утвержден авансовый отчет.
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